ハイブリッドは3月25日、同社が運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)」にて、本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」と「スポンジ・ボブ」のコラボアパレルコレクションを発売した。

【スポンジ・ボブコラボ】SkaterTee / スケーターグラフィックTシャツ

同コレクションのラインナップは全4種で、スケーターブランドらしい遊び心あるデザインが特徴。「スケーターグラフィックTシャツ」(5,390円)は、スケーターに扮したスポンジ・ボブとパトリックをデザインした。バックにも後ろ姿をプリントしている。

「マルチグラフィックTシャツ」(5,390円)は、バックの大きなスポンジ・ボブが印象的な一枚。VISION STREET WEARのロゴの周りに人気キャラクターたちを配した。

【スポンジ・ボブコラボ】Multi Tee / マルチグラフィックTシャツ

「VSWロゴグラフィックTシャツ」(5,390円)には、アイコニックなVISION STREET WEARのマガジンロゴを使用した。

【スポンジ・ボブコラボ】VSW LogoT / VSWロゴグラフィックTシャツ

「キャラクターグラフィックTシャツ」(5,390円)は、キャラクターの集合イラストが印象的なTシャツ。ベーシックなカラー展開だけでなく夏らしいイエローもラインナップした。