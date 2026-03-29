大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、テオスカー・ヘルナンデス外野手が鼠径部の怪我の影響もあり、攻守に不安定なプレーが目立った。日本時間27日に開幕した今季は悔しさを晴らしたいところだが、米メディア『ドジャースネイション』は復調に太鼓判を押している。

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テオスカーは昨季134試合、打率.247、25本塁打、89打点と確実性を欠いたが、今春のオープン戦では19試合、打率.449、5本塁打、21打点と好調な打撃をみせている。

同メディアは「テオスカーは昨季の不振に加え、カイル・タッカー外野手の加入もあり、オフシーズンにはトレード候補として名前が挙がっていた。チームは外野手のプロスペクトも豊富に育っており、中でもライアン・ウォード外野手は最もメジャーに近い存在だが、球団はテオスカーを残し、復活に期待する道を選んだ。これまでのところ、賭けは功を奏している」と言及。

続けて、「ジアスレチックのケイティ・ウー記者は、テオスカーが自身2度目となるオールスター出場を果たす可能性が高いと見ている」としつつ、「彼はオフの間、自身を巡るトレードの噂を十分に認識していた。チームがタッカーを獲得したことで、右翼から左翼へコンバートされる必要があることも理解していた。彼は体重を約10ポンド落とし、強いモチベーションを持ってスプリングトレーニングに臨んだ。そして屈指の好成績を残した」という同記者の見解を伝えている。

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