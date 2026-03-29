侍ジャパン 最新情報

侍ジャパンは今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に大谷翔平選手や山本由伸投手など豪華なメンバーを揃えて臨んだが、準々決勝敗退に終わっている。大会前は優勝候補だと見られていただけに、ベスト8という結果には厳しい声もある。米メディア『CBSスポーツ』のマイク・アクシサ記者が言及した。

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準々決勝のベネズエラ戦は初回から衝撃的な幕開けとなった。ロナルド・アクーニャJr.外野手が先頭打者本塁打を放つと、その裏に大谷も先頭打者弾で応戦。WBC史上初となる両チーム先頭打者本塁打という異例の展開となった。

その後、日本は3回に森下翔太外野手の3ラン本塁打などで5-2とリードを奪い、主導権を握ったかに見えた。しかし試合は後半に大きく動いた。

5回に2ラン本塁打を浴びて1点差に迫られると、6回にはウィルヤー・アブレイユ外野手の3ラン本塁打で逆転を許した。この2イニングでベネズエラ打線に8人中5人の出塁を許し、一気に流れを奪われ、侍ジャパンは敗れることとなった。

侍ジャパンの予想外の敗戦についてアクシサ氏は「日本のWBC連覇への道は、ベネズエラに敗れたことで閉ざされた。これにより、WBC史上最悪の成績で帰国した」と言及した。

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