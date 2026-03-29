ロイヤル・アントワープは28日、3月のクラブ月間最優秀選手賞（MVP）を発表。同クラブに所属する日本代表GK野澤大志ブランドンが同賞に輝いた。

昨年夏にFC東京からロイヤル・アントワープに完全移籍加入した野澤は、加入直後こそバックアッパーに甘んじていたものの、シーズン開幕後にベルギー代表GKセンヌ・ラメンスがマンチェスター・ユナイテッドへ完全移籍すると、同選手の後釜として正守護神に定着。昨年10月4日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第10節サークル・ブルッヘ戦（1－1）で先発出場してから、以降はカップ戦も含めた公式戦全26試合でゴールマウスを守ってきた。

そんな野澤は3月に行われたジュピラー・プロ・リーグも3試合に先発出場。3月6日に敵地で行われた第28節ラ・ルヴィエール戦（0－0）でクリーンシートを達成すると、続く15日の第29節スタンダール・リエージュ戦（1－1）では1失点を喫したが、1点リードで迎えた70分には相手のPKをストップし、チームに勝ち点「1」をもたらす活躍を披露。第30節ルーヴェン戦（●0－1）では、後半序盤に退場者を出したチームを最後尾から支え、敗れたものの最小失点で切り抜けた。

2分1敗と未勝利が続いたチームにおいて、3試合2失点という数字以上に個人として存在感を示していた野澤が、3月のクラブ月間MVPを受賞。なお、チームメイトのDF綱島悠斗も、3月は全3試合にフル出場した。

なお、ロイヤル・アントワープはジュピラー・プロ・リーグのレギュラーシーズンを10位で終えた。インターナショナルマッチウィーク明けの4月からは、来季のカンファレンスリーグ（ECL）予選出場権を懸けたヨーロッパ・プレーオフを戦う。

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