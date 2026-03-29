2026年4月の運勢★生年月日でわかる今月の運勢占い★タロット×数秘術で占うあなたの運命は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年4月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢や今週・今月の運勢、血液型占い、心理テストなど、毎日を彩る占いコンテンツを多数配信中です。本記事では「タロット占い×数秘術」を組み合わせて詳しく読み解きます。今回は、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」を用いて、あなたの運勢や運命を変えるヒントを見ていきましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指します。この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日の場合：8＋1＋6＝15、1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。今ならば何でもできそうなほど、やる気に満ち溢れているようです。ちょっと夢見がちなところはあるかもしれませんが、想いを大事にしながら行動にうつしていくと良いでしょう。1人でも頑張れるとは思いますが、周りの人を置いてけぼりにしないよう、コミュニケーションはしっかりとりましょう。自分の置かれている立場や現状をしっかり把握できるようです。その上で次へ進もうと努力していくことでしょう。直感力も思考力もある状態なので、「ここだ」と思ったときには、全力を出すようにすると良いかも。交友関係では、新たな友人にも恵まれて今後楽しみが増えていきそうです。勢いはあるけれど、自分が思っていたよりも結果が出ないように感じて、ちょっぴり不満を抱く場合があるかも。ですが、ここで落ち込んで引きこもってしまうのは、もったいないことです。自分の強みを活かせるよう、もう一度向き合ってスキルを磨いていくと良いでしょう。恋愛も焦らないことが大事なようです。その場の空気を感じながらも、身を任せて受け身でいる方が上手くいきそう。その方が相手の考えや思っていることが分かって、落ち着いて対応できることでしょう。なんだか大人っぽい・落ち着いた雰囲気は、周りから頼もしく思われて好印象に。思いがけない大役に抜擢されることがあるかも。この時期は、自分の判断よりもひと足早く動くことや、周りの人の話やアドバイスに耳を傾けるようにすると上手くいくようです。もし、面白くないことを言われたとしてもぐっとこらえて、穏やかに対応すると良いでしょう。気分転換もかねてイメチェンしたり、普段通らない道を歩いてみたりすると、何か気づきがありそう。できること・できないことの区別がついてきて、モヤモヤした想いも解消されていくようです。自分が思っていたよりも、物事はシンプルだったりするかも。恋愛においても、曖昧な関係の人と距離を置くことができて、次に進もうと思えるようです。今は自分の時間を大切にして、好きなことをたくさん楽しむようにすると良いでしょう。肩の力を抜く・考えすぎないようにすることで、周りの人と調和が取れていくようです。いち早くピンチなどに気づいてしまうかもしれませんが、皆が分かるまで待つなど、落ち着いた行動をとるようにしましょう。1人で過ごすときは、時間を気にせず読書をしたり、趣味を深めたりしてみて。自分の心が満足していく過程が楽しいようです。新しい環境や交友関係の中で自分らしく居られるためにポジションを確保していくようです。ちょっと大変なこともあるかもしれませんが、戦略的に行ってそれが上手くいくと、とても達成感があるようです。もし嫌なことがあれば、曖昧にせずにきちんと伝えるようにすると良いでしょう。相手を深く想う気持ちを持って行動できるので、願いなどが叶いやすくなっているようです。もし仲違いしていた人がいるならば、和解するチャンスができるかも。心が穏やかな時期だからこそ、目標を作ってコツコツと取り組んでいくのも良いでしょう。自分の内なるパワーや心の強さを実感できるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。