佐野ひなこ「目黒の事務所なら受けてみようかな？」芸能界入りのきっかけを明かす

鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。

3月のマンスリーゲストは、俳優・モデルとして活躍しながら、プロ雀士としての顔も持つ佐野ひなこさん。７日（土）の放送では、芸能界入りのきっかけなどを伺いました。

鞘師：佐野さんは「ホリプロタレントスカウトキャラバン」をきっかけに芸能界に入られましたが、そもそもなぜオーディションを受けようと思われたのですか？

佐野：なぜホリプロだったのかと自分でも思うんですけど……。実は私、中学校と高校が東京・目黒の学校だったんです。当時はホリプロの事務所も目黒にあって。

鞘師：そうだったんですね！

佐野：「目黒の事務所なら、受けてみようかな？」っていう（笑）。

鞘師：親近感が決め手だったとは（笑）。でも、もともとエンターテインメントの世界にはご興味があったんですか？

佐野：いえ、そこまで強くあったわけではないんです。ただ、高校生のときに渋谷や原宿で遊んでいると「撮影しませんか？」と声をかけていただくことがあって、読者モデルのようなアルバイトをしていたんですね。

鞘師：そういう下地はあったのですね。

佐野：そのときに「もう少し撮影の幅を広げたいな」という思いがあって。

鞘師：それも佐野さんの凝り性というか、初期衝動だったのかもしれませんね。事務所に入ればもっと色々な経験ができる、深掘りできるという。

佐野：そうかもしれないです。もっと広い世界を知りたい、深いところまで行きたいという気持ちがあったんでしょうね。

佐野：まさに、その通りですね。

番組では他にも、一度ハマると抜け出せない収集癖などについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/