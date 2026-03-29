【心理テスト】あなたは一生「孤独な人」か「愛される人」か？ あなたの人生を左右する「対人スキル」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「扉」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 叶愛（とあ）さん）あなたの部屋に、見慣れない扉が1つ現れました。その扉はぼんやりと光っており、どこかに繋がっているようです。あなたは扉についているドアノブを回してみましたが、扉は開きません。さて、あなたならどうしますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． ドアノブを何度も動かす2． 扉をノックして反応を見る3． 部屋の中に鍵がないか探す4． 一旦諦めて様子を見るこの心理テストでわかることは、あなたの「対人スキル」です。「扉」は「他者との境界線」を暗示しています。なかなか開かない扉に対して、どんなアプローチをするのか……これはズバリ、あなたが対人関係でどんな行動を取りがちなのかを表しているのです。真正面から人と向き合っていくあなた。その行動力は本物ですし、相手の心を打つような言動も多いのでしょう。ただ、その真っ直ぐさが、相手には少し圧に感じられることも。「もう少しだけ待つ」を覚えると、あなたの熱量がちゃんと届くようになります。相手の様子をきちんと観察しているあなた。こちらから動く前に相手を気にかけられるのは、愛される人の自然なやり方です。しかし、気を遣いすぎて自分の気持ちを後回しにしがちかも。たまには自分からも扉を開けてみては。状況を読んで動けるあなた。冷静に判断を下すことが出来る、とても頼りになるタイプでしょう。一方で、正解を探しすぎて及び腰になってしまうこともありそうです。もう少し直感を信じてみると、お互いの関係がぐっと縮まります。波風を起こしたくないあなた。平和主義者なあなたに、惹かれる人もきっと多いはず。焦らず待てるところも、きっと魅力なのでしょう。ですが、何もせずにいて独りぼっちになってしまうことも。まずは、勇気を持って一声かけてみませんか。人付き合いに正解はありませんが、まずは向き合ってみることが大切です。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/