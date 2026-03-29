元SKE48梅本まどか ガチすぎる「ラリースト」の素顔 WRC日本ラウンドで3年連続表彰台！

モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。『My Maintenance Note with Castrol』のコーナーでは、さまざまな分野で活躍するトップランナーをゲストに迎えて、日々の“メンテナンス”への想いや向き合い方を伺っていきます。

今回の放送では、アイドルグループSKE48の元メンバーであり、現在はタレント、そして本格的なモータースポーツの世界でも活躍する梅本まどかさんをゲストにお迎えしました。3年連続表彰台、本格派ラリーストとしての顔を持つ梅本さんに、独自のメンテナンス論を伺いました。

◆「鈴鹿での衝撃」がアイドルの日常を変えた

梅本まどかさんの横顔を語る上で欠かせないのが、その卓越した「バイク愛」と「クルマ愛」です。現在、彼女が駆るバイクは、2004年モデルの「CB400 SUPER FOUR VTEC SPEC3」。バイクファンなら誰もが唸る名車で「いつもいろんなところで“売ってくれないか”って言われます（笑）」と梅本さん。

バイクとの出会いは意外なものでした。アイドル時代、鈴鹿8時間耐久ロードレースの前夜祭ライブに出演した彼女は、目の前で疾走するバイクの姿に心を奪われたといいます。「なんだ、このカッコいい乗り物は！ 自分も乗りたい！」と。

その初期衝動のまま、家族にバイク好きがいるわけでもない全くゼロの状態から、メンテナンスの知識も含めてショップの人に教わりながら、バイクライフをスタートさせたのです。

◆本格派ラリーストとしての顔と「いいもの」を使う贅沢

驚くべきは、現在、自動車競技である「ラリー」にコ・ドライバーとして本格参戦していること。ドライバーの隣に座り、コースの先を指示し続ける過酷な役割ですが、世界最高峰のWRC（世界ラリー選手権）日本ラウンド「ラリージャパン」において、なんと3年連続で表彰台に上がるという輝かしい実績を持っています。

普段の愛車はマニュアル車の「トヨタ 86（ハチロク）ZN6」。あえてマニュアルを選び、日々カスタムパーツを学びながら「車とお勉強中」という彼女のスタイルは、まさにメンテナンスを日常として楽しむ姿そのものです。

愛車へのこだわりについて「オイルはカストロールを愛用しています」と明かします。「バイクも車も、いいものを使うからこそ輝ける。そして何より、いい走りができるんです」との梅本さんの言葉を受けて、ユージも「素晴らしい！ やっぱいいもの入れると状態も走りも良くなるじゃないですか。愛車ですからね」と深く共感していました。

◆独自の「踊りメンテ」とは？

そんなハードな活動を支える彼女自身のメンテナンス術も独特です。長時間同じ姿勢でバイクや車に向き合うことの多い梅本さんは、「踊ってメンテナンスをしています」といいます。

3歳からクラシックバレエを始めて、高校時代は中京大中京（愛知）でチアリーディングに打ち込んだ梅本さんにとって、ダンスは体との対話そのもの。今の自分がどこに不調を抱えているのか、体幹を通じて確認するように体をほぐして踊る「踊りメンテ」で整えているといいます。

身体を動かすことでかえってリフレッシュし、最高のパフォーマンスへと繋げていく。アイドル、ラリーのコ・ドライバー、そして1人のライダー。多才な顔を持つ梅本まどかさんの原動力は、愛車にも自分自身にも「手間をかける」ことを厭わない、真摯なメンテナンス精神にありました。

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梅本まどかさんとユージの対談のノーカット版は、TOKYO FM がお送りするポッドキャストポータルサイト「TOKYO FM ポッドキャスト」で配信中です。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1