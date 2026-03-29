侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに敗れてベスト8に終わった。この早期敗退を受けて、日本代表として出場した菊池雄星投手が日本球界に苦言を呈している。韓国メディア『チョスン・デイリー』が報じた。

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菊池は「NPBにはピッチクロックやABSの導入も必要だが、それ以上に重要なことがある」とし、「MLBに早く挑戦できる仕組みを作ることが重要だ」と強調した。

現在のNPBでは海外フリーエージェント（FA）権の取得までに長い年数が必要であり、若い段階でメジャー挑戦するにはポスティング制度に頼るしかない状況となっている。こうした制度面が、国際大会での競争力にも影響していると指摘した形だ。

菊池は、より多くの日本人選手が早期にMLBのハイレベルな野球を経験することを望んでいる。WBCに参加し、世界各国の選手たちの身体能力、パワー、スピードを目の当たりにした選手たちが、貴重な経験を得て日本に戻ったのだろうと信じている。

今大会での結果を受けて菊池は「NPBよりMLBの方が優れていると言っているわけではない。しかし、WBCで勝つためには若手のメジャー挑戦が必要だ。ピッチクロックのようなルールへの適応も重要だが、そうした変更だけではMLBとの差を埋めることはできない」と言及した。

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