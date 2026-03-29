オサスナに所属するMFホン・モンカヨラが、“ワン・クラブ・マン”への思いを語った。28日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

パチ・プニャル、オイエル・サンフルホ、ロベルト・トーレス…ホン・モンカヨラは、“ロス・ロヒージョ”のレジェンドの轍を一歩一歩と辿っている。2021年夏、スペイン国内に驚きをもたらした、2031年夏までの10年間の契約延長。直後に、東京オリンピックの銀メダリストとなるミッドフィルダーは、当時バスク最大のクラブであるアスレティック・ビルバオなどから興味を示されていたなかで、10歳から育ったオサスナへの純愛を貫いたのだった。

あれから約4年半が経ち、27歳となったモンカヨラ。スペイン紙『マルカ』のインタビューに応じた同選手は、現代フットボール界では異例となる10年契約（昨夏にはニコ・ウィリアムズもアスレティック・ビルバオと現行2年＋延長8年の契約を結んだが）を締結したなか、プロキャリアのエンディングについては「よく聞かれる質問だけど」と前置きした上で、「答えは比較的簡単で、それは100パーセント、僕次第っていうわけじゃないからね。ここでの契約が切れる頃、僕は33歳になっている。この先数年、体が持つかどうか、ラ・リーガでプレーできるのか、セグンダでプレーするのか、あるいは国外移籍が必要になるかどうかは分からない」と披瀝。それでも、「あらゆる可能性がある。でも僕は、ここで引退して“ワン・クラブ・マン”になりたい、というのは確かな思いだよ」とオサスナ一筋でスパイクを脱ぐことに思いを巡らせた。

そんなモンカヨラは、アレッシオ・リッシ監督が率いるチームにおいても、不動のレギュラーとして活躍中。豊富な運動量とパンチ力あるシュート、主戦場とするボランチのほか、右サイドバックや右サイドハーフ、トップ下でもプレーできるユーティリティ性が魅力で、スケールの大小はあるが、フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）とも比較されるほどだ。このカンテラーノは、「攻撃面に関わることは持ち味のひとつだし、さらに磨きをかけたいとも思っている。僕にとって良いだけでなく、チームの得点が増え、より多くの勝ち点を獲得することに繋がるから」としつつ、「シュート力には自信があるけど、なかなかシュートチャンスに恵まれなくてね。せっかくチャンスがきても、（アンテ・）ブディミルがいつもボールを欲しがるし、パスを出さないと後で怒られるんだ（笑）。シーズン開幕当初、監督から『今シーズンは最低でも5ゴール決めろ』と言われたよ。少し難しいけど、将来に向けて努力していく」と秘話を交えながら軽妙に語った。

最後に、「最初の目標は明確だった。残留を果たすこと」と口にしたモンカヨラは、今シーズンも欧州大会出場権争いに絡めていることについて、「長年、ヨーロッパの舞台に近づきながらも出場できないのには、必ず理由があるはずだ。このチームには経験豊富な選手たちが増え、新たに加入して貢献してくれる選手もいる。強固な基盤はしっかりと築かれている。適切な時期が来れば、必ず目標を達成できるだろう。最高のチームを作り上げ、（本拠地）エル・サダルで素晴らしいシーズンを送るための理想的なタイミングが必ずね」とここ数年のチームの成長に手応えを覚えているようだ。

モンカヨラがトップチームデビューを果たした2019－20シーズン、当時指揮を取っていたのはハゴバ・アラサテ監督だった。そして5年後、このバスク人指揮官は1部定着という功績とともに、“新たなアイコン”となり得る存在を残して、クラブに別れを告げた。ヨーロッパを狙えるほどの実力をつけたオサスナの新時代、象徴は背番号7、ホン・モンカヨラだ。