大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間27日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦から2026年シーズンの戦いがスタートした。そのチームについて、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は投手陣に自信を抱いているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「フリードマン氏はロサンゼルスの投手陣の強さに満足していると述べた。昨季は終盤に苦しい時期を迎え、ポストシーズンでは先発に大きな負担がかかっていた。ブルペンの陣容自体に大きな変化はないものの、エドウィン・ディアス投手の加入に加え、ジャスティン・ロブレスキ投手やウィル・クライン投手の成長、そしてジャック・ドレーヤー投手のような実績ある投手の存在は非常に明るい材料となっている」と言及。

合わせて、「1番手から20番手まで、これまでで最も才能ある投手陣でキャンプを終えたと思っている。昨年9～10月にかけて、我々の先発陣がどれだけ才能にあふれているか、そして互いに良い影響を与え合っているかを実際に目の当たりにした。今年も彼らが大きな役割を果たしてくれることを楽しみにしている」というフリードマン氏のコメントを伝えている。

昨季は序盤は故障者が続出、中盤～終盤にかけてはリリーフ陣の調子が上がらず苦しんだドジャース投手陣だが、今季は安定した働きが期待できそうだ。

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