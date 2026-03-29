☆3連敗も3年目コンビがキラリ

2点のリードを守りきれず、開幕3連敗となってしまった相川ベイスターズ。

しかし先発した石田裕太郎は7回までヤクルト打線をキリキリ舞いさせ、今季初スタメンの度会隆輝はホームランを含む3安打の固め打ち。2023年ドラフトコンビが確かな成長を見せた試合でもあった。

結果だけを見れば8回に4連打を浴び逆転された石田裕太郎。しかし相川監督は7回まで被安打3、四球1、奪三振9の快投をみせていたこともあり「あそこまでのピッチングを見ていて、代えるという選択肢は一切なかったです」とキッパリ。

「チームを勝たせるということの中での決断としてはどうだったのかは、僕自身の勉強になったところ」と勝敗に関しては全て背負いつつ「同点ないしひっくり返されるまでは裕太郎に任せようと。そこに関しては僕は悔いはないです」と“心中”覚悟の続投だったと明言した。

また、度会は初スタメンで2番に入り、初回に先制のソロ。1点リードの7回には牧秀悟を一塁においてセンターへヒットで繋げ、3点ビハインドの9回にも無死1塁でライト戦へ運んだ。この2本はいずれも得点に絡み、点を線に繋げる働きを見せた。

これにも指揮官は「初先発で出来るところが度会だと思います。これをきっかけにしてどんどん繋げて、良い結果を出し続けてほしいです」とさらなる飛躍に期待した。

同期入団の3年目コンビがキラリと光った3戦目。まだ片目が開かない状況だが、この日の経験は長いシーズンのどこかで活きてくると信じたい。

取材・文 ・ 写真/ 萩原孝弘