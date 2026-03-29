今日の運勢占い 3月30日（月）12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月30日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月30日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？今日は、普段ならばできないことに挑戦したり、願い事が叶ったりしそう。わがままも聞いてもらえそうなので、ちょっと図々しいかなと思っても、お願いしてみると良いでしょう。過去に投げ出してしまったことと、向き合うようです。今回は上手くいくなど、満足できる結果になるでしょう。さらに深く学びたくなるなど、視野も広がりそう。自分の可能性を信じてみて。いつもお世話になっている人に差し入れをするなど、誰かのためにお金を使ってみると吉。相手を思う気持ちが伝わって、絆が深まることでしょう。恋愛運も好調なので、気になる人に話しかけてみると良いかも。今日は、とてもエネルギッシュ。フットワークも軽くて、周りの人にも喜ばれそう。あなたが明るくしていると、良い空気になっていくようです。時間を作って、華やかな場所へ出かけてみるのもおすすめ。部屋の中に安らぎを感じられるものを飾ってみましょう。仕事とプライベートの切り替えがしっかりできると、精神的にも安定してくるようです。話が上手い人の真似をしてみると、相手に気持ちが伝わりやすくなりそう。今日は、勉強や習い事などが進むようです。短期目標が達成できると、自信も積み重なることでしょう。年下や兄弟に何か教えることもありそう。教えていると、自分自身にも学びがあるようです。細かな気づかいなどで、周りの人をサポートできるようです。あなたが協力してくれると、とても喜んでくれる人もいることでしょう。今日はチームワークを大切にすると満足度が高くなりそう。部屋が片付いていないと、なんだか気分が上がらないかも。物の整理をし、スッキリさせましょう。集中できる環境が作れると、あれこれ迷っていたものに対して答えも見つかるようです。家族間の悩みなどがあれば、早めに話し合いの場を持つようにしましょう。一人では難しいことは、周りを頼るのも大切なようです。気分が乗らないときは、少し休憩するなどしてリフレッシュしてみて。甘えたい気持ちが出てくるかもしれませんが、誰かに任せるのではなく、自分でできることは率先して行うようにすると良いでしょう。とくに家族の協力をすると喜ばれるようです。今日は、感情の起伏が激しくなりがち。カチンとくることがあっても、深呼吸をして落ち着くようにしましょう。帰宅後は、自分の時間を大切に。好きなことを楽しんで気分転換をすると良いでしょう。忙しい一日になりそうですが、やりがいを持っておこなうことができそうです。ですが、疲れはたまりそう。サウナや軽めの運動で汗をかくなどするといいかも。好きなラジオなどを聞きながらマッサージをするのもおすすめです。流れを変えたいなら、小さな“いつもと違う”をひとつ。ほんの少しの変化が、運気の扉を静かに開いてくれます。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/