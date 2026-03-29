鈴木実貴子ズ、ツアーファイナルフルライブ映像を1週間限定公開

鈴木実貴子ズが、2025年に開催した東京・下北沢 SHELTERでのライブ映像全編を、4月4日21時にYouTube でプレミア公開することを発表した。プレミア公開後は1週間限定でアーカイブ配信される。

今回公開されるのは、昨年6月28日に東京・下北沢 SHELTER で開催されたアルバム『あばら』のリリースツアーファイナルのライブ映像全編。なお、昨年発売されたインディーズ時代の楽曲を再録したミニアルバム『瞬間的備忘録』には、ライブ当日に密着したドキュメント映像も収録されている。

3月29日25:10より鈴木実貴子ズに密着した特別番組「F××kin' Music よりそわない歌」がCBCテレビで放送される。

＜番組情報＞

番組名：F××kin' Music よりそわない歌

放送日時：3月29日（日） 25時10分～26時10分

放送エリア：東海3県（愛知・岐阜・三重）

※放送翌日月曜からTVer ロキポにて2週間見逃し配信あり

※「ロキポ」は在名民放局の見逃し配信サイトです

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

︎メジャー2ndアルバム『いばら』

発売中

https://lnk.to/ibara

＜ライブ情報＞

️AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』

3/30（月）：茨城

3/31（火）：栃木

4/1（水）：群馬

4/2（木）：埼玉

4/3（金）：千葉

4/15（水）：新潟

4/16（木）：富山

4/17（金）：石川

4/18（土）：福井

4/28（火）：鳥取

4/29（水祝）：島根

4/30（木）：岡山

5/1（金）：山口

5/2（土）：広島

5/7（木）：札幌

5/28（木）：名古屋

5/29（金）：岐阜

6/3（水）：宮城

6/4（木）：岩手

6/5（金）：青森

6/6（土）：秋田

6/7（日）：山形

6/11（木）：横浜

6/12（金）：東京

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。

※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com