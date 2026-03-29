明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が行われた。
開幕から唯一90分での全勝を維持していたテゲバジャーロ宮崎が、レイラック滋賀FCに0－1で敗れ、ついに初黒星を喫した。そのほかのWEST-Bでは、サガン鳥栖はガイナーレ鳥取を下して3連勝、ギラヴァンツ北九州はFC琉球を破って連勝を達成した。一方で大分トリニータはレノファ山口FCに敗れて3連敗、ロアッソ熊本は鹿児島ユナイテッドFCに敗れて4連敗を喫した。
ブラウブリッツ秋田とベガルタ仙台によるEAST-Aの首位攻防戦は、90分で得点が生まれず、PK戦に突入。キッカーが一巡した激闘の末、11－10で仙台が勝ち点「2」を獲得した。栃木シティは鈴木武蔵の2試合連続ゴールなど、2－1でモンテディオ山形を破った。
EAST-Bのジュビロ磐田はいわきFCに敗れて3連敗となった。松本山雅FCは福島ユナイテッドFCに3－1で勝利し、直近4試合で勝ち点「11」を稼いでいる。
WEST-Aの天王山となった徳島ヴォルティスvs高知ユナイテッドSCは、トニー・アンデルソンの2得点など徳島が3－0で勝利した。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2・J3百年構想リーグ第8節
【EAST-A】
ザスパ群馬 1－3 栃木SC
横浜FC 1－3 湘南ベルマーレ
ヴァンラーレ八戸 2－2（PK戦：4－5） SC相模原
ブラウブリッツ秋田 0－0（PK戦：10－11） ベガルタ仙台
モンテディオ山形 1－2 栃木シティ
【EAST-B】
ヴァンフォーレ甲府 2－1 RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC 1－1（PK戦：2－4） 北海道コンサドーレ札幌
FC岐阜 5－1 AC長野パルセイロ
福島ユナイテッドFC 1－3 松本山雅FC
いわきFC 1－0 ジュビロ磐田
【WEST-A】
奈良クラブ 5－1 ツエーゲン金沢
カターレ富山 1－1（PK戦：3－0） FC今治
FC大阪 0－0（PK戦：3－4） アルビレックス新潟
カマタマーレ讃岐 1－0 愛媛FC
徳島ヴォルティス 3－0 高知ユナイテッドSC
【WEST-B】
ロアッソ熊本 0－1 鹿児島ユナイテッドFC
レイラック滋賀FC 1－0 テゲバジャーロ宮崎
ガイナーレ鳥取 0－2 サガン鳥栖
レノファ山口FC 3－1 大分トリニータ
ギラヴァンツ北九州 1－0 FC琉球
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（21／＋7）
2位 湘南（19／＋11）
3位 秋田（19／＋6）
4位 横浜FC（11／＋1）
5位 相模原（11／＋1）
6位 栃木SC（9／－3）
7位 山形（8／－3）
8位 栃木C（7／－9）
9位 八戸（6／－2）
10位 群馬（6／－12）
【EAST-B】
1位 岐阜（18／＋8）
2位 いわき（18／＋6）
3位 甲府（17／＋6）
4位 大宮（16／＋10）
5位 藤枝（15／＋2）
6位 松本（14／＋7）
7位 札幌（10／－4）
8位 磐田（5／－7）
9位 福島（5／－12）
10位 長野（2／－16）
【WEST-A】
1位 徳島（18／＋16）
2位 富山（15／＋3）
3位 高知（15／＋3）
4位 新潟（14／＋1）
5位 讃岐（12／－4）
6位 FC大阪（11／0）
7位 金沢（11／－2）
8位 今治（9／－3）
9位 奈良（8／－7）
10位 愛媛（7／－3）
【WEST-B】
1位 宮崎（21／＋8）
2位 鹿児島（18／＋5）
3位 山口（12／＋2）
4位 鳥栖（12／＋1）
5位 大分（11／0）
6位 鳥取（11／－3）
7位 熊本（10／＋2）
8位 滋賀（10／－3）
9位 琉球（9／－4）
10位 北九州（6／－8）
▼4月4日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 群馬
栃木C vs 相模原
横浜FC vs 秋田
湘南 vs 栃木SC
【EAST-B】
札幌 vs 福島
大宮 vs 岐阜
磐田 vs 甲府
藤枝 vs 長野
【WEST-A】
新潟 vs 金沢
【WEST-B】
琉球 vs 熊本
▼4月5日（日）
【EAST-A】
八戸 vs 山形
【EAST-B】
松本 vs いわき
【WEST-A】
今治 vs 愛媛
富山 vs 奈良
徳島 vs FC大阪
高知 vs 讃岐
【WEST-B】
鳥取 vs 滋賀
鳥栖 vs 大分
宮崎 vs 山口
鹿児島 vs 北九州