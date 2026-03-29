　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が行われた。

　開幕から唯一90分での全勝を維持していたテゲバジャーロ宮崎が、レイラック滋賀FCに0－1で敗れ、ついに初黒星を喫した。そのほかのWEST-Bでは、サガン鳥栖はガイナーレ鳥取を下して3連勝、ギラヴァンツ北九州はFC琉球を破って連勝を達成した。一方で大分トリニータはレノファ山口FCに敗れて3連敗、ロアッソ熊本は鹿児島ユナイテッドFCに敗れて4連敗を喫した。

　ブラウブリッツ秋田とベガルタ仙台によるEAST-Aの首位攻防戦は、90分で得点が生まれず、PK戦に突入。キッカーが一巡した激闘の末、11－10で仙台が勝ち点「2」を獲得した。栃木シティは鈴木武蔵の2試合連続ゴールなど、2－1でモンテディオ山形を破った。

　EAST-Bのジュビロ磐田はいわきFCに敗れて3連敗となった。松本山雅FCは福島ユナイテッドFCに3－1で勝利し、直近4試合で勝ち点「11」を稼いでいる。

　WEST-Aの天王山となった徳島ヴォルティスvs高知ユナイテッドSCは、トニー・アンデルソンの2得点など徳島が3－0で勝利した。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第8節

【EAST-A】
ザスパ群馬　1－3　栃木SC
横浜FC　1－3　湘南ベルマーレ
ヴァンラーレ八戸　2－2（PK戦：4－5）　SC相模原
ブラウブリッツ秋田　0－0（PK戦：10－11）　ベガルタ仙台
モンテディオ山形　1－2　栃木シティ

【EAST-B】
ヴァンフォーレ甲府　2－1　RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC　1－1（PK戦：2－4）　北海道コンサドーレ札幌
FC岐阜　5－1　AC長野パルセイロ
福島ユナイテッドFC　1－3　松本山雅FC
いわきFC　 1－0　ジュビロ磐田

【WEST-A】
奈良クラブ　5－1　ツエーゲン金沢
カターレ富山　1－1（PK戦：3－0）　 FC今治
FC大阪　0－0（PK戦：3－4）　アルビレックス新潟
カマタマーレ讃岐　1－0　愛媛FC
徳島ヴォルティス　3－0　高知ユナイテッドSC

【WEST-B】
ロアッソ熊本　0－1　鹿児島ユナイテッドFC
レイラック滋賀FC　 1－0　テゲバジャーロ宮崎
ガイナーレ鳥取　0－2　サガン鳥栖
レノファ山口FC　3－1　大分トリニータ
ギラヴァンツ北九州　1－0　FC琉球

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（21／＋7）
2位　湘南（19／＋11）
3位　秋田（19／＋6）
4位　横浜FC（11／＋1）
5位　相模原（11／＋1）
6位　栃木SC（9／－3）
7位　山形（8／－3）
8位　栃木C（7／－9）
9位　八戸（6／－2）
10位　群馬（6／－12）

【EAST-B】
1位　岐阜（18／＋8）
2位　いわき（18／＋6）
3位　甲府（17／＋6）
4位　大宮（16／＋10）
5位　藤枝（15／＋2）
6位　松本（14／＋7）
7位　札幌（10／－4）
8位　磐田（5／－7）
9位　福島（5／－12）
10位　長野（2／－16）

【WEST-A】
1位　徳島（18／＋16）
2位　富山（15／＋3）
3位　高知（15／＋3）
4位　新潟（14／＋1）
5位　讃岐（12／－4）
6位　FC大阪（11／0）
7位　金沢（11／－2）
8位　今治（9／－3）
9位　奈良（8／－7）
10位　愛媛（7／－3）

【WEST-B】
1位　宮崎（21／＋8）
2位　鹿児島（18／＋5）
3位　山口（12／＋2）
4位　鳥栖（12／＋1）
5位　大分（11／0）
6位　鳥取（11／－3）
7位　熊本（10／＋2）
8位　滋賀（10／－3）
9位　琉球（9／－4）
10位　北九州（6／－8）

◆■次節の対戦カード

▼4月4日（土）
【EAST-A】
仙台　vs　群馬
栃木C　vs　相模原
横浜FC　vs　秋田
湘南　vs　栃木SC

【EAST-B】
札幌　vs　福島
大宮　vs　岐阜
磐田　vs　甲府
藤枝　vs　長野

【WEST-A】
新潟　vs　金沢

【WEST-B】
琉球　vs　熊本

▼4月5日（日）
【EAST-A】
八戸　vs　山形

【EAST-B】
松本　vs　いわき

【WEST-A】
今治　vs　愛媛
富山　vs　奈良
徳島　vs　FC大阪
高知　vs　讃岐　

【WEST-B】
鳥取　vs　滋賀
鳥栖　vs　大分
宮崎　vs　山口
鹿児島　vs　北九州