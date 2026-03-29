明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が行われた。

開幕から唯一90分での全勝を維持していたテゲバジャーロ宮崎が、レイラック滋賀FCに0－1で敗れ、ついに初黒星を喫した。そのほかのWEST-Bでは、サガン鳥栖はガイナーレ鳥取を下して3連勝、ギラヴァンツ北九州はFC琉球を破って連勝を達成した。一方で大分トリニータはレノファ山口FCに敗れて3連敗、ロアッソ熊本は鹿児島ユナイテッドFCに敗れて4連敗を喫した。

ブラウブリッツ秋田とベガルタ仙台によるEAST-Aの首位攻防戦は、90分で得点が生まれず、PK戦に突入。キッカーが一巡した激闘の末、11－10で仙台が勝ち点「2」を獲得した。栃木シティは鈴木武蔵の2試合連続ゴールなど、2－1でモンテディオ山形を破った。

EAST-Bのジュビロ磐田はいわきFCに敗れて3連敗となった。松本山雅FCは福島ユナイテッドFCに3－1で勝利し、直近4試合で勝ち点「11」を稼いでいる。

WEST-Aの天王山となった徳島ヴォルティスvs高知ユナイテッドSCは、トニー・アンデルソンの2得点など徳島が3－0で勝利した。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第8節

【EAST-A】

ザスパ群馬 1－3 栃木SC

横浜FC 1－3 湘南ベルマーレ

ヴァンラーレ八戸 2－2（PK戦：4－5） SC相模原

ブラウブリッツ秋田 0－0（PK戦：10－11） ベガルタ仙台

モンテディオ山形 1－2 栃木シティ

【EAST-B】

ヴァンフォーレ甲府 2－1 RB大宮アルディージャ

藤枝MYFC 1－1（PK戦：2－4） 北海道コンサドーレ札幌

FC岐阜 5－1 AC長野パルセイロ

福島ユナイテッドFC 1－3 松本山雅FC

いわきFC 1－0 ジュビロ磐田

【WEST-A】

奈良クラブ 5－1 ツエーゲン金沢

カターレ富山 1－1（PK戦：3－0） FC今治

FC大阪 0－0（PK戦：3－4） アルビレックス新潟

カマタマーレ讃岐 1－0 愛媛FC

徳島ヴォルティス 3－0 高知ユナイテッドSC

【WEST-B】

ロアッソ熊本 0－1 鹿児島ユナイテッドFC

レイラック滋賀FC 1－0 テゲバジャーロ宮崎

ガイナーレ鳥取 0－2 サガン鳥栖

レノファ山口FC 3－1 大分トリニータ

ギラヴァンツ北九州 1－0 FC琉球

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

【EAST-A】

1位 仙台（21／＋7）

2位 湘南（19／＋11）

3位 秋田（19／＋6）

4位 横浜FC（11／＋1）

5位 相模原（11／＋1）

6位 栃木SC（9／－3）

7位 山形（8／－3）

8位 栃木C（7／－9）

9位 八戸（6／－2）

10位 群馬（6／－12）

【EAST-B】

1位 岐阜（18／＋8）

2位 いわき（18／＋6）

3位 甲府（17／＋6）

4位 大宮（16／＋10）

5位 藤枝（15／＋2）

6位 松本（14／＋7）

7位 札幌（10／－4）

8位 磐田（5／－7）

9位 福島（5／－12）

10位 長野（2／－16）

【WEST-A】

1位 徳島（18／＋16）

2位 富山（15／＋3）

3位 高知（15／＋3）

4位 新潟（14／＋1）

5位 讃岐（12／－4）

6位 FC大阪（11／0）

7位 金沢（11／－2）

8位 今治（9／－3）

9位 奈良（8／－7）

10位 愛媛（7／－3）

【WEST-B】

1位 宮崎（21／＋8）

2位 鹿児島（18／＋5）

3位 山口（12／＋2）

4位 鳥栖（12／＋1）

5位 大分（11／0）

6位 鳥取（11／－3）

7位 熊本（10／＋2）

8位 滋賀（10／－3）

9位 琉球（9／－4）

10位 北九州（6／－8）

◆■次節の対戦カード

▼4月4日（土）

【EAST-A】

仙台 vs 群馬

栃木C vs 相模原

横浜FC vs 秋田

湘南 vs 栃木SC

【EAST-B】

札幌 vs 福島

大宮 vs 岐阜

磐田 vs 甲府

藤枝 vs 長野

【WEST-A】

新潟 vs 金沢

【WEST-B】

琉球 vs 熊本

▼4月5日（日）

【EAST-A】

八戸 vs 山形

【EAST-B】

松本 vs いわき

【WEST-A】

今治 vs 愛媛

富山 vs 奈良

徳島 vs FC大阪

高知 vs 讃岐

【WEST-B】

鳥取 vs 滋賀

鳥栖 vs 大分

宮崎 vs 山口

鹿児島 vs 北九州