「ペナントを獲得する」大谷翔平所属のドジャース、地区優勝は揺らがない…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。偉業達成へ向けては、まずは5年連続の地区優勝が第一目標となるが、米メディア『トータルプロスポーツ』は、地区優勝については逃す可能性は低いとみている。

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同メディアは「注目すべきチームの一つは、言うまでもなくドジャースだ。今季もWS制覇の最有力候補とされている。ESPNの早期予想ではサンディエゴ・パドレスやサンフランシスコ・ジャイアンツを破り、ナリーグ西地区のペナントを勝ち取ると見られている」と言及。

続けて、「オフシーズンにトップクラスのフリーエージェントを獲得し、万全の体制を整えている。エドウィン・ディアス投手とカイル・タッカー外野手は、今季のドジャースにおけるキープレーヤーとなるだろう。投手陣の層も厚く、間違いなくリーグ屈指の強豪チームの一つだ。大谷が健康を維持できれば、優勝の可能性はさらに高まるだろう」と記している。

昨季は93勝69敗・勝率.574で4年連続地区優勝を果たすも、2位のパドレスとはわずか3.5ゲーム差だったドジャース。今季はもう少し余裕を持ちたいところもあるが、果たして5年連続地区優勝はなるだろうか。

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