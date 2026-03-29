今シーズン限りでリヴァプールを退団するエジプト代表FWモハメド・サラーが、古巣ローマに復帰する可能性を、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。

「費用面、実現可能性、そして実際に実行できるかどうかという点からも、これは正気の沙汰ではない。しかし、サッカーの世界では、時にそんな『狂気じみた』アイデアさえも現実のものとなることがある。選択肢は多く、しかも非常に魅力的なものばかりだ。しかし、その中には、彼がキャリアを飛躍させた原点への『甘い誘い』も含まれている。それはローマだ」

もちろん実現に向けた障壁は多い。サラーは現在、手取りで1200万ユーロ（約22億円）以上を稼いでいるようだが、ローマの2026－27シーズンの給与上限は400万ユーロ（約7億円）の手取りに設定されており、それを超えることはできないという。

現在、サラーに対しては、サウジアラビアのアル・イテハドとアル・カーディシーヤからオファーが寄せられており、リヴァプール時代と同額かそれ以上の年俸を提示する用意があるようだ。さらにMLS（メジャーリーグ・サッカー）からも強い関心が寄せられており、特にサンディエゴが同選手に強い関心を示しているという。

ただ、現在の中東情勢が不透明であること、アメリカは故郷から遠く離れていることから、第3の選択肢としてローマ復帰の考えが浮上しているようだ。『ガゼッタ』紙は「ローマで1年過ごし、その後、将来がどのような展開になるかを見極めるという案だ。ローマで素晴らしい日々を過ごしたサラーはピッチ内外で2年間を満喫し、街との絆も今も強く残っている」とし、『オリンピコ』帰還の可能性がゼロではないことを強調した。

オーナーのフリードキン家が求めるのは、将来的な価値向上や高値での転売ができる若手選手であり、サラーはクラブの補強路線から外れた選手だ。ただ、移籍金が発生しないフリートランスファーで獲得が可能。そして、間違いなくジャン・ピエロ・ガスペリーニの戦術システムに完璧に溶け込める選手だと『ガゼッタ』紙は指摘する。ローマとの契約満了が迫るアルゼンチン代表FWパウロ・ディバラの去就が不透明なことも、サラーの復帰説を後押しする要素だ。

現在33歳のサラーは、チェルシーやフィオレンティーナなどを経て、2015－16シーズンから2年間ローマに在籍。公式戦通算83試合の出場で34ゴール21アシストを記録した。

2017年夏に加入しリヴァプールでは押しも押されもせぬ絶対的なエースとして君臨。公式戦通算435試合の出場でクラブ歴代3位の255ゴールを記録しており、2度のプレミアリーグ優勝や2018－19シーズンのチャンピオンズリーグ制覇などに貢献した。

