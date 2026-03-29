大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ（WS）連覇を果たすなどチームが好調な一方で、なかなか不振から抜け出せない選手がいる。ボビー・ミラー投手はその代表格だが、更なる災難に見舞われてしまったようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ミラーはメジャーデビューした2023年にいきなり11勝を挙げるなどブレークの兆しを見せたが、翌2024年～2025年は計2勝と急失速。今春は肩の痛みにより調整が遅れているとされていた中、日本時間26日に60日間の故障者リスト（IL）に入ったことが伝えられている。

同メディアは「これはミラーにとって初めての肩の問題ではない。彼は2024年シーズンも、わずか2試合の登板後に右肩の炎症で大半を欠場している。今回の肩の負傷はより深刻なものとみられており、ドジャースは40人枠を空けるためにミラーを60日間のILに移した。これにより、復帰は最短でも5月下旬になる」と言及。

続けて、「彼はかつてファーム屈指のプロスペクトとされ、2023年の昇格直後からインパクトを残した。しかし、その後状況は一変する。続く2シーズンでメジャーでのキャリアは失速し、慢性的な肩の問題にも悩まされるようになり、長期離脱を余儀なくされただけでなく、プレーの場も3Aが中心となっていった」と厳しい現状を記している。

【関連記事】

【了】