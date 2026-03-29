○ ドジャース 3 － 2 ダイヤモンドバックス ●

＜現地時間3月28日 ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平選手（31）が28日（現地時間29日）、開幕3戦目のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」でフル出場。2打数無安打も2四球を選び3試合連続出塁をマークした。ドジャースは1点を追う8回、ウィル・スミス捕手（31）の2号2ランで勝ち越しに成功。3戦連続の逆転劇で開幕3連勝となった。

大谷は1点を先制された直後の1回裏は先頭で四球出塁。ダイヤモンドバックスの先発左腕・ロドリゲスの際どいコースをじっくりと見極め開幕から3試合連続出塁をマークした。2点ビハインドとなった3回の第2打席も四球。一死一塁で再びボール球をしっかりと見送り一死一、二塁の好機を演出した。

同じく一死一塁だった5回の第3打席は、1ボール1ストライク後のボール判定が、今季から導入された「ABSチャレンジ（自動ストライク・ボール判定システム）」でストライク判定に変更。最後は5球目の内角直球に詰まらされ二ゴロ併殺に倒れた。

1点ビハインドで迎えた8回の第4打席は、イニング先頭で4番手右腕のモリーヨと対戦。フルカウント後の159キロ直球に詰まらされ一ゴロに倒れた。開幕3戦目は2打数無安打2四球。今季の打率は.125、OPSは.587となった。

ドジャースは1点を追う8回、4番・スミスの2号2ランで鮮やかな逆転勝ち。スミスはこの日が31歳の誕生日で、ボブルヘッド人形も配布された“冠試合”に、自らのバットで花を添えた。