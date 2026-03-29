国際親善試合が28日に行われ、メキシコ代表とポルトガル代表が対戦した。

FIFAワールドカップ2026を共同開催するホスト国のメキシコ代表は、ラウル・ヒメネス（フルアム／イングランド）やアルバロ・フィダルゴ（ベティス／スペイン）らが先発出場。元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ監督がチームを率いる。

一方、W杯優勝候補の一角に挙げられるポルトガル代表は、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）が負傷欠場。ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）やブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）らがスターティングメンバーに名を連ねた。

ポルトガル代表はジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）やゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）らが決定機を迎えたものの、前半のうちに先制点を奪えず。一方、守備ではGKルイ・シルヴァ（スポルティング）が安定感のあるセーブでメキシコ代表の得点を許さない。

ハーフタイムでメキシコ代表は2人、ポルトガル代表は7人変更。さらに後半に入ってからもメキシコは5人、ポルトガルは2人変更。多くのメンバーを試しながら、後半もポルトガルはレナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）、ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）、ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）らがゴールに迫ったが、得点には至らなかった。

試合はスコアレスドローに終わった。次戦は31日に行われ、メキシコ代表はベルギー代表と、ポルトガル代表はアメリカ代表と対戦する。

【スコア】

メキシコ代表 0－0 ポルトガル代表