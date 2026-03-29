“4月に卒業”向井地美音「私が生きてきたAKB48は向かい風の時代だった」卒業ソング「向かい風」への思いを語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。3月18日（水）の放送は、今年4月にAKB48を卒業する向井地美音さんが登場！ ここでは、2月25日にリリースされた67枚目のシングル「名残り桜」のことや、そのカップリングに収録されている向井地さんの卒業曲「向かい風」について伺いました。

◆ニューシングル「名残り桜」と若手の躍進

れなち：2月25日にAKB48のニューシングル「名残り桜」がリリースされました。こちらが21年目になるAKB48の最初のシングルとなります。シングルに“桜”というフレーズが入ったのが15年ぶりなんですよね？

向井地：そうなんです。「桜の木になろう」以来ということで。

れなち：AKB48といえば“桜と赤チェック”という印象があります。

向井地：うれしいです！

れなち：19期生の伊藤百花さんが初センターを務めるシングルですが、メンバー全体を見渡してみていかがですか？

向井地：顔ぶれもガラッと変わったんですけれども、まず本当に若手のみんなのビジュアルがめっちゃ強い（笑）。

れなち：ハハハ（笑）！ 伊藤百花さんなんか本当にお顔が強いですよね。

向井地：はい、よくバズっている後輩なんですけど（笑）。

れなち：AIが生成したかのようなキュルッとしたお顔をしていますよね。

向井地：加入してまだ2年くらいなんですけど、もう完成している感じもありつつ、やっぱり「アイドルになりたい！」っていう思いで入っている子がすごく多くて、ステージをすごく大事にしている努力家な子ばかりです。あと、楽曲はすごく明るい曲調なのですが、歌詞をよく読むと切ないみたいな、まさに“THE AKB”っていう楽曲になっています。

れなち：本当に“あの頃のAKB48”というか、私も向井地さんも同い年なので、中学生のときとかはクラス中みんなAKB48を知っていたじゃないですか。

向井地：そうなんですよ。ヘビロテ（ヘビーローテーション）、ポニシュ（ポニーテールとシュシュ）とか、全盛期を中学生で過ごして。

れなち：歌番組をつければAKB48が絶対に出ているみたいな。あの頃のAKB48をすごく感じる楽曲ですよね。

◆卒業ソング「向かい風」に込めた思い

れなち：そして「名残り桜」のカップリングとして収録されているのが、向井地さんの卒業ソング「向かい風」です。いいタイトルですし、いい歌詞で……。

向井地：ありがとうございます！

れなち：最初に曲を聴いたときは、どんな印象でした？

向井地：まず、タイトルが私の名前とかかっているなって（笑）。

れなち：本当だ（笑）！

向井地：そこから、どんな曲だろうって聴いたんですけど、私が生きてきたAKB48が結構向かい風の時代ではあって……コロナ禍とか、先輩方の卒業とかもあったなか、やっぱり、仲間が支えてくれたことが私にとってとても大きくて、その思いを秋元（康）先生がそのまま歌詞にしてくださいました。でも、インタビューとかを受けたわけじゃないんですよ。それなのに“先生が全部わかってくださってる！”と思って、すごく感動しました。

れなち：相談とかはしていたのですか？

向井地：歌詞の内容に関してはまったく……。

れなち：そうなのですね。

向井地：当時は「どういうふうに動いたらいいですかね？」って話すことはありました。だけど、そこからもう数年経っているのに全部覚えてくださっていて。それがうれしかったですね。

れなち：本当にいい歌詞で。当て書きというか、向井地さんが真ん中で歌うからこそ説得力があるとともに、誰にとっても背中を押すような卒業ソングになっているから、これから歌い継がれる曲になるだろうなと思いました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM