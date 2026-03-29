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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季の開幕から先発ローテーションに復帰する予定だ。しかし、オープン戦では不安定な投球が続いており、昨季のポストシーズンでリリーフとして活躍した佐々木を先発に戻すことに懸念もある。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジャクソン・ストーン記者が言及した。

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ドジャースはシーズン開幕を目前に控え、ワールドシリーズ3連覇を目指している。その中で懸念材料として浮上しているのが、佐々木の投球内容だ。スプリングトレーニングでは思うような結果を残せず、不安定なパフォーマンスが続いている。

この状況については、「メカニクスを考えすぎている部分がある。多くの投手はフォームが原因で制球を失うのではなく、集中力や自分のミスの傾向を理解できていないことが問題になる」との指摘があがっている。

ドジャースはすでにブレイク・スネル投手が負傷者リスト（IL）で開幕を迎えることが決まっており、昨季同様に負傷者に悩まされる展開が想定されている。そこで、佐々木の復調は重要なポイントとなるだろう。

心配される佐々木の調子についてストーン氏は「最高の状態にある時、彼は依然としてドジャースの投手陣の中で最も才能ある投手の1人だ。現時点での問題は、何よりもメンタル面にある」と言及した。

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