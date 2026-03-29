大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今春、佐々木朗希投手が不安定な投球を続けている。開幕ローテに入れて大丈夫なのかと心配する声も少なくない中、デーブ・ロバーツ監督は信頼を強調しつつもゲキを飛ばしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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今春の佐々木はオープン戦4試合に登板したが、8回2/3を投げ防御率15.58、17四死球と制球難に苦戦。シーズン初登板・初先発が予定される日本時間31日のクリーブランド・ガーディアンズ戦には暗雲が立ち込めている。

ただ、同メディアによるとロバーツ監督は「ストライクゾーンにしっかり投げ込んで打者に向かっていくこと、そして投手コーチ陣が指摘したいくつかの点に取り組めれば、その先が見えてくると思う。心配はしていない。彼の中にそれがあるのは分かっているし、大事な場面でそれを見てきた」と強調。

その一方で、「できる限り彼をサポートし、ある程度の猶予は与えるつもりだが、シーズンが始まれば結果がすべてになる。スプリングトレーニングやエキシビションゲームだけで完全に判断することはできないとはいえ、良くはなかった。求められる基準はもっと高くなければならない。それは彼自身も分かっているし、我々も分かっている。ここからが本番で、実際に試合でどれだけやれるかを見ていくことになるだろう」と、開幕後はよりシビアに内容を評価するとも口にしたという。

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