フジテレビ系新情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00～ ※初回のみ7:30～)が、29日にスタート。生放送終了後にメインキャスターの谷原章介、スペシャルキャスターの伊藤俊介(オズワルド)、キャスターの鈴木唯アナが取材に応じた。

質疑応答の場では、番組の感想や意気込みを語るだけにとどまらず、3人の会話が次々と枝分かれしながら自由に展開。図らずも、この番組のスタートに伴い終了となった『ボクらの時代』のような肩の力の抜けたトークが繰り広げられた。

「次回に向けてお互いにお願いしたいこと」という質問を受け、谷原が鈴木アナに「もうちょっと近くに立ってほしい」と投げかけると、鈴木アナは「結構近づいてるつもりなんですけど」と応戦。一方で谷原は「逆に伊藤君近いのよ」と指摘し、伊藤も「歩いてても寄ってっちゃうんです」と認めた。

一方で伊藤は「僕は谷原さんに始まるギリギリまで話しかけてくるのやめてほしい」と“お願い”を返し、谷原が本番直前まで話しかけてくることを紹介。「本当に1個も記憶に残らないような話」というが、緊張をほぐす効果になっているようだ。

さらに話題は、伊藤が本番前におでき隠しのためコンシーラーを借りようとした一件へ。松崎涼佳アナが貸してくれた一方で、鈴木アナは貸してくれなかったと伊藤が“告発”すると、鈴木アナは「スティック状で、直接つけちゃうことになるので」と釈明し、伊藤は「そんなはっきり言わなくてもいいじゃないですか」と嘆いた。

鈴木アナは、谷原と朝ラーメンを食べに行くロケに行ったが、「谷原さんが食べるのが早すぎて、私の2口目ぐらいにはもう食べ終わってるんですよ。それがちょっと気まずかったです」といい、谷原は「吸い込みいいのよ俺」と認める。

そんな谷原を、伊藤は「爽やかなイメージと裏腹にめっちゃオスだもんね」と独特の言葉で表現。「めっちゃ気を使う感じの人なのかなと思ってたんですけど、全然そんなことない」「めっちゃ友達の親父って感じ」と評した。

番組で今後やってみたい企画の話では、鈴木アナが「みんなでディズニーとか行きたいです」と提案するが、伊藤は「まだ大学生気分なのか! 舐められるぞフジテレビ(笑)」とツッコミ。伊藤は「この番組のお金で仕事として人間ドック行かせてほしいです」と希望するが、谷原に「深刻な結果はやめてよ」と釘をさされ、「これからは健康を意識して生きていきたいと思います」と誓っていた。