国際親善試合が28日に行われ、カナダ代表とアイスランド代表が対戦した。

FIFAワールドカップ2026を共同開催するホスト国のカナダは、アルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）が負傷で不在のなか、ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス／イタリア）がキャプテンとして先発出場。一方、欧州予選グループDで3位敗退に終わり2018年ロシア大会以来2度目のW杯出場を逃したアイスランド代表は、オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ／スペイン）やハコン・アルナル・ハラルドソン（リール／フランス）らがスターティングメンバーに名を連ねた。

トロントで行われた一戦は、開始9分にアイスランド代表が先制。相手の中途半端なバックパスを奪ったオスカルソンが、相手GKとの一対一を制してゴールへ流し込んだ。さらに21分、アイスランド代表がカウンターで追加点を獲得する。最後はミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）のパスをペナルティエリア内で受けたオスカルソンが、右足で豪快に突き刺した。

押し込み何度かチャンスを作りながらもゴールが遠かったカナダ代表だが、67分にタジョン・ブキャナン（ビジャレアル／スペイン）がエラートソンに倒されてPK獲得。これをデイヴィッドが決めて1点差に詰め寄る。

さらに75分、ダニエル・ジェビソン（プレストン／イングランド）がホロドゥル・マグヌソン（レヴァディアコス／ギリシャ）に倒されて、カナダ代表が再びPKを獲得する。今回もデイヴィッドがキッカーを務めると、1度目と同じコースに決めて、試合を振り出しに戻した。

しかし、カナダ代表は80分にブキャナンがエラートソンに対する肘打ちで一発退場となり、残り時間を10人で戦うことになる。終盤にはピンチを招いたがデイン・セント・クレア（インテル・マイアミ／MLS）のファインセーブに救われて、2－2のドローに終わった。

次戦は31日に行われ、カナダ代表はチュニジア代表と、アイスランド代表はハイチ代表とそれぞれ対戦する。また、アイスランド代表はW杯開幕直前の5月に来日し、同31日に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で日本代表と対戦を予定している。

【スコア】

カナダ代表 2－2 アイスランド代表

【得点者】

0－1 9分 オーリ・オスカルソン（アイスランド）

0－2 21分 オーリ・オスカルソン（アイスランド）

1－2 67分 ジョナサン・デイヴィッド（カナダ）

1－2 75分 ジョナサン・デイヴィッド（カナダ）

【ハイライト動画】カナダvsアイスランド