日本代表のMF鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）は、スコットランド代表戦を振り返り、「1番良い感覚を持てた」と語った。

日本代表は28日、グラスゴーの『ハムデン・パーク』で行われたキリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦し、1－0で勝利を収めた。

この試合でシャドーとして先発出場した鈴木唯人は「今までの代表（での試合）の中では1番良い感覚を持てたのかなと思います」と手応えを口にし、「やり方含め、受ける立ち位置含め、今まではいろいろとしっくりこなかったんですけど、今日はだいぶ、比較的ボールも受けれて、もっとボールを間に刺してほしいシーンは多くありましたけど、その中で比較的持ったときは何かしらできていたと思います」とこれまでとの変化を語った。

鈴木唯人は、所属クラブでトップ下としてスタメンの座を確保し、徐々に実力を示している。クラブでのプレーが代表につながっているかと問われた鈴木唯人は、「そうですね。普段やっている相手と同じ感じなので、そんなに何かを思うところはなかったですし、すんなり入れたかなと思います」と答えた。

日本代表に定着するために、あとは得点やアシストという結果を残したいところ。鈴木唯人は「決定機に何度も顔を出せていたので、それはポジティブです」とし、「今日の試合に関しては決めるべきところはあったかもしれないですけど、別にそこまで悲観する内容ではないと思います。次やったら決めきればいいと思います」と意気込みを述べた。

次は『ウェンブリー・スタジアム』でのイングランド代表戦に臨む日本代表。同試合は、現地時間3月31日の19時45分（日本時間4月1日の3時45分）キックオフ。地上波は「NHK Eテレ」、インターネットでは「U-NEXT」と「NHK ONE」でライブ配信される。

【ハイライト動画】スコットランド代表vs日本代表