日本代表は28日、キリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦し、1－0で勝利を収めた。

渡辺剛は3バックの中央で先発出場し、前半45分間プレーした。「入りは相手の好きなプレーやスタイルを出させてしまったと思いますが、自分が交代してからはできるだけ蹴らせてセカンドを回収することや、相手が縦パスを入れたところをしっかり潰す部分はうまくできていた」と振り返った。

立ち上がりはホームのスコットランドが勢いを持って日本ゴール前に迫り、守護神・鈴木彩艶の好セーブで難を逃れるシーンもあった。「若い選手や経験の浅い選手が多かった中で、あの試合展開はなり得ると感じていました。相手にチャンスを作られたり、ボールを持たれたりしたことは改善すべき点ではありますが、あれだけ経験の浅い選手がいる中で最終的にいい形に持っていけた。うまく修正できたと思います」と総括した。

渡辺は谷口彰悟との交代で前半のみの出場に。「45分から、長くても60分くらい」と事前にマネジメントされた起用だったため、次戦の強豪イングランド戦でも連続でスタメンに名を連ねる可能性がある。中2日で挑む一戦となるが、渡辺は「準備できています」と言い切った。

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