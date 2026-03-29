イングランドサッカー協会（FA）は28日、31日に行われる日本代表戦のチケット完売を発表した。

欧州でもトップクラスの9万人収容を誇る“聖地”『ウェンブリー・スタジアム』（ロンドン）で開催される。大観衆に囲まれる完全アウェイのなか、日本代表はFIFAワールドカップ2026本番へ弾みをつける勝利を目指す。

ともに3月代表活動の2試合目となる。日本代表は28日にスコットランド代表と敵地『ハムデン・パーク』（グラスゴー）で対戦し、伊東純也（ゲンク／ベルギー）のゴールで1－0の勝利を収めた。一方、イングランド代表は27日に『ウェンブリー』でウルグアイ代表と対戦。ターンオーバーで一部の主力が不在となったなか、ベン・ホワイト（アーセナル／イングランド）の得点で先制したものの、試合終了間際に追いつかれて1－1のドローに終わっていた。

日本代表から見た通算対戦成績は1分2敗。約16年ぶり4度目の対戦で、“スリー・ライオンズ”から初白星を挙げられるのだろうか。

「キリンワールドチャレンジ2026」イングランド戦は、31日の27時45分（4月1日の3時45分）からキックオフを予定。『NHK Eテレ』で地上波生中継されるほか、『U-NEXT』と『NHK ONE』にてインターネットライブ配信も行われる。