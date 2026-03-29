日本代表のMF伊東純也（ゲンク／ベルギー）が、キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表を振り返り、試合途中のシステム変更や自身の得点について語った。

日本は28日、グラスゴーにある敵地『ハムデン・パーク』でスコットランドと対戦し、84分に生まれた伊東の得点により1－0で勝利した。

伊東は試合後、終盤にシステムが変わったことについて「点入ったときも5－3－2だったんですけど、気づいてなくて、守備になって『はまらないな』と思って3－5－2に気づきました。ミーティングではこういう形になるかもっていうのはやってましたけど、練習ではやっていなかったです」と語った。

また、自身の得点について「最初はダイレクトで打とうと思ったんですけど、うまくかわせるかなと思ったのでかわして、もうちょっとサイドに流そうと思ったんですけど、相手にぎりぎりカットされずにゴールできてよかったと思っています」と落ち着いて決めきることができたと説明した。

次は『ウェンブリー・スタジアム』でのイングランド代表戦に臨む日本代表。同試合は、現地時間3月31日の19時45分（日本時間4月1日の3時45分）キックオフ。地上波は「NHK Eテレ」、インターネットでは「U-NEXT」と「NHK ONE」でライブ配信される。

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