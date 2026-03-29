モロッコ代表との間でアフリカネイションズカップ2025（AFCON2025）の優勝を巡り、スポーツ仲裁裁判所（CAS）の審理を待つセネガル代表だが、ペルー代表戦の前にトロフィーを掲げるパレードを実施した。フランスメディア『AP通信』が伝えている。

今年1月に行われたAFCON2025でモロッコ代表を延長戦の末に1ー0で破り、2大会ぶり2度目のチャンピオンになっていたセネガル。しかし、後半終了間際、相手に与えたPK判定に対する抗議によって一度選手たちをロッカールームへ引き揚げさせた一件を巡り、「試合を放棄した」との見立てから、アフリカサッカー連盟（CAF）は先日、3ー0でモロッコの勝利という決定を下した。

しかし、今度はセネガルサッカー連盟（FSF）がCAFが下した決定に対し、「自らの権利とセネガルサッカーの利益を守るため、できるだけ早くローザンヌにあるCASに上訴手続きを開始する予定です」とし、試合結果をCASに委ねる意向を発表。現在はCASの審理を待っている状況だ。

そんななか、現地時間28日、パリのスタッド・ド・フランスでペルー代表との国際親善試合（2－0〇）に臨んだセネガルは、試合前のセレモニーの一環としてAFCON2025のトロフィーを掲げてピッチに登場。同地に多く居住しているファンとともに、暫定ではあるものの、改めて優勝を祝い合っている。

なお、CASへの控訴は通常、審理日程の決定に数カ月、判決発表にさらに数週間から数カ月を要する。しかし、セネガル側の弁護団はCASに対し、迅速な手続きの開始を求め、モロッコサッカー連盟とCAFがこれに同意し、2カ月以内に審理が完了することを期待している。