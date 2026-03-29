イングランドサッカー協会（FA）は28日、FWブカヨ・サカ（アーセナル）、FWノニ・マドゥエケ（アーセナル）、MFデクラン・ライス（アーセナル）、DFジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）など合計8名がイングランド代表から離脱したと発表した。

イングランドは31日に日本代表をホーム『ウェンブリー・スタジアム』に迎える。しかしFAは28日、マドゥエケとMFアダム・ウォートン（クリスタル・パレス）がウルグアイ代表戦で負傷したため、代表チームから離脱すると発表。さらに、ストーンズがトレーニング中の負傷で検査を受けるためにクラブへ戻るとのこと。

加えて、GKアーロン・ラムズデール（ニューカッスル）やFWドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）、DFフィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）も離脱。27日に遅れて代表へ合流した11名のうち、サカとライスもメディカルチェックを受けるためにそれぞれ代表チームを離れることを明らかにした。

なお、27日に合流したメンバーは、GKディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、DFニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、DFエズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）、DFマーク・グエイ（マンチェスター・シティ）、DFダン・バーン（ニューカッスル）、MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）、MFモーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）、FWアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）の合計9名となった。

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