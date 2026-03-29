国際親善試合が28日に行われ、韓国代表とコートジボワール代表が対戦した。

ともにFIFAワールドカップ2026に出場する両国による重要なテストマッチ。韓国はこの一戦でソン・フンミンら一部主力をベンチスタートとし、スタメンにはキム・ミンジェや鹿島アントラーズのキム・テヒョン、ファン・ヒチャンらを起用。FC東京のGKキム・スンギュとサンフレッチェ広島のキム・ジュソンはベンチ入りも出場機会はなかった。

拮抗した入りとなった中、韓国は11分にファン・ヒチャンが左サイドからのカットインで鋭い右足シュートを放つと、20分にはボックス左に抜け出したオ・ヒョンギュが右ポストを叩く左足シュートでゴールを脅かした。

一方、前半半ばを過ぎてペースを掴んだコートジボワールは35分、ボックス左で仕掛けたマルシャル・ゴドからゴール前で横パスを受けたエヴァン・ゲサンが体勢を崩しながらもシュートを流し込み、先制に成功する。

さらに、互いにゴールまで迫るオープンな展開の中で前半アディショナルタイム1分には左サイドを得意のドリブルでこじ開けると、最後は右足のコントロールシュートをゴール右隅に突き刺した。

チャンスの数はさほど変わらなかったものの、決定力の差によってコートジボワールの2点リード折り返しとなった試合。後半の早いタイミングで交代カードを切った韓国はエースのソン・フンミン、イガンインらがピッチに立つ。

ただ、後半も先にゴールを奪ったのはコートジボワール。62分、右CKの流れからゴール前で混戦が生まれると、ゲサンのシュートのこぼれ球に反応したゴドが冷静に蹴り込んだ。

その後、韓国が攻勢を仕掛けたものの、イ・ガンインのシュートがこの試合3度目のポストに阻まれると、試合終了間際にはウィルフリード・シンゴにトドメの4点目まで決められて試合はタイムアップ。

この結果、W杯出場国同士のテストマッチはコートジボワールの0－4の大勝に終わり、完敗の韓国は本大会へ不安を残す結果となった。

【スコア】

韓国 0－4 コートジボワール

【得点者】

0－1 35分 エヴァン・ゲサン（コートジボワール）

0－2 45分＋1 シモン・アディングラ（コートジボワール）

0－3 62分 マルシャル・ゴド（コートジボワール）

0－4 90分＋3 ウィルフリード・シンゴ（コートジボワール）