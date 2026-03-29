日本代表のFW後藤啓介（シント・トロイデン）が、「キリンワールドチャレンジ2026」のスコットランド代表戦を振り返った。

28日、日本はアウェイの『ハムデン・パーク』でスコットランドと対戦。森保一監督は主軸の一部選手をベンチに置き、経験の少ない選手を先発起用。後藤も1トップでA代表初先発を果たした。

代表初先発となった中で、自身のプレーについて後藤は「プレー自体は悪くなかったと思います」と一定の手応えがありながらも、「やっぱりロングボールになった時に、綺世くん（上田綺世）ほどのポストプレーの能力はまだないです。ただ、それ以外の足元の部分だったり、背後へのランニングだったり、プレスのスイッチっていうのは、全員で共有していたことをしっかり自分のタスクをこなせたかなと思います」と、高さを生かしたポストプレーに課題を感じながらも、その他の部分ではパフォーマンスを出せたと手応えを語った。

前半はタイミングがなかなか合わないなど、立ち上がりは苦しんだ日本だったが、徐々にスコットランドを押し込む展開に。0ー0で迎えた後半は、三笘薫など主軸をピッチに送り込むと、間延びしだしたスコットランドに対して、後藤もポストプレーで何度か良い場面を作った。「まさかあんなに綺麗にポンポンポンポンうまくいくとは思わなかったです」と語る軽快なパスワークも見られたが、「やっぱりレベルの高い選手たちがいることが自信になりますし、ミスしても取り返してもらえるっていう安心感もありました。それが良いプレーにつながったかなと思います」と、主力クラスの選手たちとのプレーは良かったと振り返った。

一方で、守備面では最前線からのプレスでチームに貢献。後藤は「自分の良さだと思う」とコメント。「できるだけ多くそういう回数を増やせたのは良かったですし、どれだけ継続できるかっていうのは、代表でもクラブでも見てもらっているところ。もっともっと強度を上げていければなと思います」と、ゴールだけでなく、守備でも貢献できる部分があると強みを語った。

日本代表vsイングランド代表は、現地時間3月31日の27時45分（日本時間、4月1日の3時45分）キックオフ。地上波は「NHK Eテレ」、インターネットでは「U-NEXT」と「NEK ONE」でライブ配信される。

【動画】左サイドを見事に崩し、最後は伊東純也の技ありゴール！