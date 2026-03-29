日本代表のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）が、キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦を振り返った。

日本代表は28日、グラスゴーの『ハムデン・パーク』でスコットランド代表と対戦。日本代表は前半を無失点で終え、後半から徐々に主導権を握る。すると84分、途中出場でA代表デビューを飾った塩貝がボックス内でボールをうまく落とすと、最後は伊東純也（ゲンク／ベルギー）がゴールネットを揺らし、日本が1－0で勝利した。

塩貝は、A代表デビューを果たしたことについて「特別な日だし、デビュー戦でしっかり楽しんで結果を出せればと思ってやりました」と、プレッシャーを感じることなくプレーしたと語った。

そして塩貝は、アシストとなったボールの落としについては「狙っていました」とコメント。「相手の前にいいように入れて、あとはボールが前に来てたら触れてたなという感じだったんですけど、それが後ろに来て、左足に来たので、トラップして反転してシュートか落とすかで、アシストがついたので悪くなかったです」と話し、伊東がボックス内へ走り込んでいたことについても「はい」と回答。狙った上でのプレーだったと説明した。

デビュー戦ながら冷静さを保ち、結果を残すことに成功した塩貝。「これから長い間、日本代表でプレーしたいと思っている」と意欲を示し、「しっかり結果を残すことがいつものことなので、それは代表戦でも変わらずにできると思います」と自信を口にした。

日本代表vsイングランド代表は、現地時間3月31日の27時45分（日本時間、4月1日の3時45分）キックオフ。地上波は「NHK Eテレ」、インターネットでは「U-NEXT」と「NEK ONE」でライブ配信される。

【動画】塩貝健人の落としから伊東純也が決勝弾！