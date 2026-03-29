日本代表は現地時間28日、キリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表を1－0で破った。試合後、GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）がフラッシュインタビューに登場した。

日本代表は序盤の8分にピンチを迎える。左サイドを破られ、MFスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）に決定的なシュートを放たれたが、GK鈴木が素早い反応を見せ、ゴールを死守する。後半に入った55分にもDFアンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）に決定機を作られたが、ここでもGK鈴木が存在感を発揮した。

“守護神”の活躍もあって無失点の時間を長くした日本代表は、選手交代を機に攻撃にも勢いが生まれはじめる。終盤の84分にはDF鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）の攻撃参加から、ゴール前でFW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）がボールを残し、最後は引き取ったMF伊東純也（ゲンク／ベルギー）が冷静にゴールネットを揺らす。このゴールが決勝点となり、日本代表が1－0で勝利した。

ケガで離脱していた影響もあり、日本代表としては昨年10月に行われたブラジル代表戦（○3－2）以来の出場となった鈴木は、「前半を含めて、ピンチはありましたけど、無失点で進められたことが、最後、勝利に繋がったかなと思います。難しいゲームでしたが、GKとしても、チームとしても、0で抑えられたのは良かったと思います」と試合を総括。先の2つのシーン以外にも、安定感のあるプレー、そして飛距離の出るフィードでも存在感を示したが、個人のパフォーマンスについては次のような言葉で振り返った。

「判断の部分などはまだまだ改善が必要ですが、結果としてはゴールを割らせなかった。そこは非常に大きいと思っています。ただ、改善点があるのは事実なので、そこを反省して次に向かいたいと思います」

また、守備陣との連携面についても、「味方のシュートストップもたくさんありました。最後まで集中力を切らさなかったことが大きいと思います」と鈴木。無失点は守備陣と共に成し遂げた成果であることを強調した。

この後、日本代表は現地時間31日、イングランド代表と対戦する。同試合に向けて、鈴木は「次もアウェイですし、強豪が相手にはなりますが、僕らはトライする立場として、今日の反省点を活かして、勝利を掴み取りたいと思います」と力を込めた。

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