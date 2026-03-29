日本代表のMF三笘薫（ブライトン）が、キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦を振り返った。

現地時間28日、日本代表はスコットランド代表とグラスゴーの『ハムデン・パーク』で対戦。FIFAワールドカップ2026に出場する相手との貴重なテストマッチとなった。

経験の少ない選手も先発した中、日本は前半はなかなか良い形が作れずにいたものの、しっかりと無失点で折り返すことに成功。後半は徐々にペースを握ると、選手交代でさらに前への圧力を高め、84分に左サイドの崩しから伊東純也が決勝ゴール。1ー0で勝利を収めた。

後半頭からピッチに立った三笘。「後半結構オープンになって、チャンスたくさん作れた」とコメント。「勝ったのは良かったですけど、もう少し安定して2-0、3-0で（試合を）持っていければ良かったです。まあ、でも勝ったのは良かったです」と、内容には改善が必要としながらも、しっかりと勝利を収められたことを喜んだ。

三笘はシャドーのポジションでプレーしながら、中村敬斗が入ってきてからはワイドにポジションを取るなどして攻撃を活性化させていた。「監督・コーチから求められてるところの「シャドー」の役割は、ある程度攻撃ではできたかなと思います。ある程度サイドで数を作ることっていうのは言われてたので、そこはできたと思いますし、敬斗（中村敬斗）が入ってからまた入れ替わったりして、色々なオプションは出せたかなと思ってます」と、ピッチ内での変化も加えられたと一定の手応えを語った。

次な中2日でイングランド代表戦が控えている。ブライトンでも対戦した経験のある選手が多い相手だが、「守備をもっともっとアグレッシブに行って、どれだけ取れるかっていうのはやりたいですし、攻撃も少ないチャンスかもしれないですけど、クオリティを確かめたいなと思っています」と、攻守にわたってチャレンジする姿勢を崩さずに戦いたいとした。

日本代表vsイングランド代表は、現地時間3月31日の27時45分（日本時間、4月1日の3時45分）キックオフ。地上波は「NHK Eテレ」、インターネットでは「U-NEXT」と「NEK ONE」でライブ配信される。

【動画】左サイドを見事に崩し、最後は伊東純也の技ありゴール！