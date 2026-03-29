◆キリンワールドチャレンジ2026

会場：ハムデン・パーク（グラスゴー／スコットランド）／3月29日（日）2時00分キックオフ※日本時間

　キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　いよいよ、日本代表の“ワールドカップイヤー”の幕が上がる。日本代表はFIFAワールドカップ26アジア最終予選でグループCの戦いを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会の組み合わせ抽選会も既に行われており、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表もしくはポーランド代表と同居するグループFに入ることが決まっている。

　本大会まで残り3カ月を切ったなか、2026年最初のインターナショナルマッチウィークで、日本代表はイギリス遠征に臨む。第1戦目で相まみえるのは、7大会ぶり9度目となるワールドカップ出場を決めたスコットランド代表だ。

　スコットランド代表はFIFAワールドカップ26欧州予選のグループCで、デンマーク代表を抑えて1位に入り、FIFAワールドカップ2026の出場権を獲得。1998年のフランス大会以来のワールドカップ出場を決めている。

　そんなスコットランド代表とのゲームに向けて、日本代表を率いる森保一監督が選んだスターティングメンバー11名が発表された。システムはお馴染みの「3－4－2－1」と予想される。

　ゴールマウスを託されるのは、今回がケガからの復帰戦となる鈴木彩艶。最終ラインは右から瀬古歩夢、渡辺剛、伊藤洋輝が並び、中盤のダブルボランチは藤田譲瑠チマと田中碧が構成する。ウイングバックは右に菅原由勢、左に前田大然が入り、2シャドーの組み合わせは佐野航大と鈴木唯人。ワントップには後藤啓介が入ると目される。

　スコットランド代表戦は、日本時間でこのあと2時00分（26時00分）キックオフ予定。試合の模様はNHK総合テレビにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。

　日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◆◼︎日本代表　スターティングメンバー

▼GK
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
4　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
5　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
2　菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
6　藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
17　田中碧（リーズ／イングランド）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）
20　佐野航大（NEC／オランダ）
8　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
▼FW
26　後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

◆◻︎日本代表　控えメンバー

▽GK
23　早川友基（鹿島アントラーズ）
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
16　橋岡大樹（ヘント／ベルギー）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF／FW
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7　三笘薫（ブライトン／イングランド）
19　小川航基（NEC／オランダ）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
18　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
9　町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
22　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

▽メンバー外
佐藤龍之介（FC東京）

【動画】森保一監督がスコットランド戦へ意気込み