◆キリンワールドチャレンジ2026

会場：ハムデン・パーク（グラスゴー／スコットランド）／3月29日（日）2時00分キックオフ※日本時間

キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むスコットランド代表のスターティングメンバーが発表された。

FIFAワールドカップ2026まで残り3カ月を切ったなか、2026年最初のインターナショナルマッチウィークで、スコットランド代表は日本代表と対戦する。FIFAワールドカップ26欧州予選のグループCに入ったスコットランド代表は、デンマーク代表を抑えて1位に入り、1998年のフランス大会以来、7大会ぶり9度目となるワールドカップ出場権を獲得した。

そんなスコットランド代表が、21世紀に入ってから初のワールドカップに向けた貴重な調整の場で、日本代表と激突。会場は、スコットランドの“国立競技場”として知られる『ハムデン・パーク』だ。

日本代表とのゲームに向けて、スティーヴ・クラーク監督が選んだ11名のスターティングメンバーが発表された。スタートリストには、2024－25シーズンのセリエAでMVP（最優秀選手賞）に輝いたMFスコット・マクトミネイを筆頭に、長年にわたってリヴァプールで活躍するDFアンドリュー・ロバートソンや、欧州カップ戦の常連となったアストン・ヴィラで攻守に躍動するMFジョン・マッギンらが名を連ねる。

日本代表とスコットランド代表のゲームは、日本時間でこのあと2時00分（26時00分）キックオフ予定。試合の模様はNHK総合テレビにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。

スコットランド代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◆◼︎スコットランド スターティングメンバー

▼GK

1 アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

▼DF

2 ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）

13 ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）

26 スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）

3 アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）

▼MF

19 ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）

4 スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）

7 ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）

23 ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド）

▼FW

20 トミー・コンウェイ（ミドルスブラ／イングランド）

9 リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド）

◆◻︎スコットランド代表 控えメンバー

▽GK

12 リアム・ケリー（レンジャーズ）

21 スコット・ベイン（フォルカーク）

▽DF

5 グラント・ハンリー（ハイバーニアン）

6 キーラン・ティアニー（セルティック）

15 ジョン・サウター（レンジャーズ）

16 ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）

17 ドミニク・ハイアム（レクサム／ウェールズ）

22 アンソニー・ラルストン（セルティック）

▽MF

8 ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）

11 ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）

14 レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）

24 アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）

▽FW

10 チェ・アダムス（トリノ／イタリア）

18 ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド）

25 フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）

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