会場：ハムデン・パーク（グラスゴー／スコットランド）／3月29日（日）2時00分キックオフ※日本時間
キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むスコットランド代表のスターティングメンバーが発表された。
FIFAワールドカップ2026まで残り3カ月を切ったなか、2026年最初のインターナショナルマッチウィークで、スコットランド代表は日本代表と対戦する。FIFAワールドカップ26欧州予選のグループCに入ったスコットランド代表は、デンマーク代表を抑えて1位に入り、1998年のフランス大会以来、7大会ぶり9度目となるワールドカップ出場権を獲得した。
そんなスコットランド代表が、21世紀に入ってから初のワールドカップに向けた貴重な調整の場で、日本代表と激突。会場は、スコットランドの“国立競技場”として知られる『ハムデン・パーク』だ。
日本代表とのゲームに向けて、スティーヴ・クラーク監督が選んだ11名のスターティングメンバーが発表された。スタートリストには、2024－25シーズンのセリエAでMVP（最優秀選手賞）に輝いたMFスコット・マクトミネイを筆頭に、長年にわたってリヴァプールで活躍するDFアンドリュー・ロバートソンや、欧州カップ戦の常連となったアストン・ヴィラで攻守に躍動するMFジョン・マッギンらが名を連ねる。
日本代表とスコットランド代表のゲームは、日本時間でこのあと2時00分（26時00分）キックオフ予定。試合の模様はNHK総合テレビにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。
スコットランド代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。◆◼︎スコットランド スターティングメンバー
▼GK
1 アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
▼DF
2 ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
13 ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
26 スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
3 アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
▼MF
19 ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
4 スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
7 ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
23 ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド）
▼FW
20 トミー・コンウェイ（ミドルスブラ／イングランド）
9 リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド）
▽GK
12 リアム・ケリー（レンジャーズ）
21 スコット・ベイン（フォルカーク）
▽DF
5 グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
6 キーラン・ティアニー（セルティック）
15 ジョン・サウター（レンジャーズ）
16 ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）
17 ドミニク・ハイアム（レクサム／ウェールズ）
22 アンソニー・ラルストン（セルティック）
▽MF
8 ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
11 ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）
14 レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）
24 アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）
▽FW
10 チェ・アダムス（トリノ／イタリア）
18 ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
25 フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）