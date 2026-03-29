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2026.03.29 13:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 2 2 2 0
ソフトバンク 1 0 1 4 0

  • OUT

    7番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 センターフライ 3アウト

  • OUT

    日2-1ソ

    Ｃ・スチュワート・ジュニア がワイルドピッチ 日本ハム得点！ 日 2-1 ソ ランナー：2、3塁

  • OUT

    9番 五十幡 亮汰 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 Ｒ・カストロ デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 水野 達稀 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    日1-1ソ

    5番 万波 中正 センターホームラン 日本ハム得点！ 日 1-1 ソ

  • OUT

    4番 郡司 裕也 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト

  • OUT

    日0-1ソ

    3番 柳町 達 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 日 0-1 ソ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー周東 佑京 盗塁失敗 1アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト

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