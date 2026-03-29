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OUT
7番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1、3塁
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6番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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1番 水谷 瞬 センターフライ 3アウト
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日2-1ソ
Ｃ・スチュワート・ジュニア がワイルドピッチ 日本ハム得点！ 日 2-1 ソ ランナー：2、3塁
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9番 五十幡 亮汰 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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8番 田宮 裕涼 センターヒット ランナー：1、3塁
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7番 Ｒ・カストロ デッドボール ランナー：1塁
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6番 水野 達稀 セカンドフライ 2アウト
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日1-1ソ
5番 万波 中正 センターホームラン 日本ハム得点！ 日 1-1 ソ
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4番 郡司 裕也 ライトフライ 1アウト
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5番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
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4番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト
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日0-1ソ
3番 柳町 達 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 日 0-1 ソ ランナー：2塁
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2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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1塁ランナー周東 佑京 盗塁失敗 1アウト
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1番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁
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3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト
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2番 清宮 幸太郎 ライトフライ 2アウト
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1番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト
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