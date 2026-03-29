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OUT
2番 中島 大輔 空振り三振 3アウト
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1番 佐藤 直樹 レフトヒット ランナー：1、2塁
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9番 入江 大樹 空振り三振 2アウト
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8番 太田 光 フォアボール ランナー：1塁
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7番 村林 一輝 ショートゴロ 1アウト
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投手交代：ピッチャー 田嶋 大樹 に代わって 10番 横山 楓
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7番 西野 真弘 センターフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー中川 圭太 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
6番 森 友哉 レフトフライ 1アウト
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楽2-3オ
センター 中島 大輔がファンブル オリックス得点！ 楽 2-3 オ ランナー：1、3塁
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楽2-1オ
5番 中川 圭太 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
楽2-1オ
3番 西川 龍馬 センターヒット オリックス得点！ 楽 2-1 オ ランナー：1、2塁
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OUT
2番 廣岡 大志 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 浅村 栄斗 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
5番 黒川 史陽 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
楽2-0オ
4番 Ｃ・マッカスカー センター犠牲フライ 楽天得点！ 楽 2-0 オ 2アウト
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OUT
3番 Ｌ・ボイト セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
楽1-0オ
2番 中島 大輔 レフトツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 オ ランナー：2塁
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OUT
1番 佐藤 直樹 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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