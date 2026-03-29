ついサボってしまったことが、思わぬ形で話題になることもある。お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが明かした“ジム初日に仮病で休み、そのまま爆食した”エピソードがネットニュースとなり、拡散。これに本人が、たまらず「やめてよ!」と反応した。

  • アントニー

    アントニー

17日に都内で行われた「ギルティ炭酸 NOPE」の新CM発表会に俳優の生田斗真、鈴鹿央士と共に出席したアントニー。同商品名にちなみ、自身の“ギルティ体験”について聞かれると、「そろそろ体絞んなきゃ、ってことでパーソナルジムに契約したんですけど、初日があまりにもだるくて『ちょっと風邪ひきました』と連絡を……それでその日にコンビニでご飯を買い込んで爆食した」と仮病を使ってズル休みしたことを告白していた。

そして、この会見の内容が「【アントニー ジム初日サボって爆食】」と題されたネットニュースに。アントニーはその記事を引用し、「やめてよ! こんなのニュースにするの!」と吐露した。

この投稿には、「平和ニュース」「新商品のイメージにぴったり」「これは罪深い」「三日坊主にすらなってないのすごい」といったコメントが寄せられ、同ポストは28日までに1,680リポスト、表示回数は260万回を超えるなど話題を呼んでいる。

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