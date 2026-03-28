「失速させるのは難しい」大谷翔平所属のドジャース、今季はそうそう崩れ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。他球団からは徹底マークされるとみられるが、それでもそう簡単に立場は揺らがないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアは「ファングラフスのダン・シンボルスキー氏はドジャースの予測データを精査し、最悪のシナリオを探った。だが、仮にすべてがうまくいかなかったとしても、ポストシーズン進出は依然として十分に可能だと結論づけた」と言及。

続けて、「ドジャースを失速させるのは本当に難しい。彼らはカイル・タッカー外野手とエドウィン・ディアス投手を加えた上、昨季のチームにとって重要だった選手を誰一人失っていない。もちろん、105勝すると予測されているわけではないが、最悪のシナリオでも、依然としてプレーオフ争いに加わるチームであることを意味している。勝率5割未満で終わる確率はわずか2％で、これは私が20年以上にわたって予測を行ってきた中で最も低い数字だ」というシンボルスキー氏の見解を伝えている。

最低でもポストシーズンには進出すると予想されているドジャースだが、実際にはどのような結果を残すことになるのだろうか。

【関連記事】

【了】