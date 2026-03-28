侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で侍ジャパンはベネズエラに5-8で敗戦し、連覇を成し遂げることができなかった。大会前には優勝候補だと見られていた侍ジャパンだっただけに、敗退後は厳しい声もあがっている。米メディア『Yahoo!スポーツ』のジェイク・ミンツ記者が言及した。

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試合の序盤に森下翔太外野手の3ラン本塁打などでリードを奪っていた侍ジャパンだったが、流れは後半に一変。5回に2ラン本塁打を浴びると、6回にはウィルヤー・アブレイユ外野手が逆転3ラン本塁打を放ち、ベネズエラが試合をひっくり返した。

さらに、ベネズエラの救援陣は3回以降、日本打線をほぼ封じ込め、6人のリリーフが6回1/3を無失点に抑える圧巻の投球を披露した。

侍ジャパンは、井端弘和監督の采配も不発に終わっている。山本由伸投手の直後に、技巧派左腕の隅田知一郎投手を投入した判断は、ベネズエラ打線に危険な右打者がいることを考えれば、極めて疑問が残るものだった。

ベネズエラに敗れた侍ジャパンについてミンツ氏は「結局のところ、準々決勝ではベネズエラの方が単純に強いチームだった。日本はこの大会に前回よりも戦力が劣るメンバーで臨んでいた。その弱点が、準々決勝では致命傷となった」と言及した。

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