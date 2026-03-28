スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、FIFAワールドカップ2026に向けて熾烈を極めるGKのメンバー争いについて言及した。27日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。

スペイン代表は3月の代表活動でウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）、ダビド・ラヤ（アーセナル）、アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）、ジョアン・ガルシア（バルセロナ）の4名を招集。そして、バルセロナで正守護神の地位を築いているJ・ガルシアは代表に初選出された。

そして、27日に行われた国際親善試合のセルビア代表戦では、ウナイ・シモンがスタメンフル出場。ラヤとレミロはベンチに座り、J・ガルシアはメンバー外となった。

3－0で勝利した試合後、デ・ラ・フエンテ監督は会見に出席。GKの層の厚さを誇っており、「私自身は全く疑念を抱いていない。一番良いニュースは、誰が選ばれなかったにも関わらず、4人のGK全員がお互いを励ましあっていることだ」とコメントを残している。

「ウナイ・シモンはウナイ・シモンであるし、ラヤも素晴らしいGKで、レミロも同じくらい優秀だ。唯一の心残りは、1人を外してしまったことだ。焦らず状況を見守りたい。この4人のGKだけではなく、他の素晴らしいGKの活躍にも期待したい」

代表通算57試合出場を記録しているウナイ・シモンは、2025年の代表戦すべてにフル出場。スペイン代表の正守護神の地位を盤石なものにしている。

「ウナイについて議論の余地はないと思う。他の選手たちにも才能はあるが、それぞれの選手にふさわしい時期がある。GKは特別なポジションであり、特別な扱いが必要だと考えている。これまでGKは変えていないが、ウナイ以外にも3人の素晴らしいGKがいることは断言できるよ」