イタリア代表DFフェデリコ・ディマルコがFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦に向けて意気込みを示した。28日、イタリアメディア『スカイ』が同選手のコメントを伝えている。

イタリア代表は26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA・準決勝で北アイルランド代表と対戦。56分にサンドロ・トナーリが先制点を挙げると、80分にモイーズ・キーンが追加点を奪い、2－0で勝利を収めた。

プレーオフ決勝に進出したイタリア代表は、本大会出場を懸けてボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。

3日後に迫った決戦に向けて、ディマルコは「ワールドカップ出場権を絶対に勝ち取りたい。チームとしてうまく機能している。白熱した試合が予想されるが、素晴らしい試合をしなければならない」と語り、強い意気込みを示した。

勝利する上でのポイントについては「何よりも精神的に強くならなければならない」と断言。「精神的に強くあり続ければ、必ず結果はついてくる。足の動きをコントロールするのは精神力だからだ。相手が強豪であることはわかっているし、同じリーグの選手も何人もいるから、あらゆる面で良いプレーをしなければならない」と語り、すべてをぶつける構えを示している。

FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA・決勝は3月31日（日本時間4月1日3時45分）に行われ、敵地でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。



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