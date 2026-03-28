AKB48向井地美音「コロナ禍が一番大変で…必死にもがいていました」3代目総監督として奮闘した5年間を振り返る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。3月18日（水）の放送は、今年4月にAKB48を卒業する向井地美音さんが登場！ ここでは、2019年4月から2024年3月まで務めた3代目総監督のお話を伺いました。

◆3代目総監督をまっとうした“5年間”

れなち：向井地さんは2013年に15期生として加入されて、44枚目のシングル「翼はいらない」で初めてセンターを務め、さらに、2019年4月から2024年3月まで、横山由依さんから引き継いで3代目総監督を務めました。

向井地：ありがとうございます。

れなち：ただ、その期間はほとんどコロナ禍で、先輩もごそっと卒業した後の時代というか。

向井地：はい、まさに。やっぱり、コロナ禍が一番大変でした。握手会もライブもできないなかで、オンラインとかYouTubeとかで何かできないかって、必死にもがいていました。

れなち：48グループの代表としてコメントを発信するときもある一方で、“自分の活動はどうなるの？”っていう思いも絶対あったでしょうし。

向井地：そうですね。ただ当時は“一旦、自分のことは置いておいて……”みたいな考え方をすることが多かったです。そして、総監督を後輩の倉野尾成美ちゃんに引き継いでからの2年間くらいは、1人のメンバーとして自由に（笑）。

れなち：（初代総監督の）高橋みなみさんは、卒業とともに総監督を降りるみたいな形でしたが、後輩に総監督を引き継いだ後も活動を続ける選択をしたのは、どうしてだったのですか？

向井地：つい最近、AKB48は20周年を迎えたんですけど、「そこまではいたい！」っていう……オタクとしての欲も半分あるんですけど（笑）。

れなち：そうですよね（笑）。

向井地：そこを目標としてやってきたなかで、総監督としては、どんどん新しい子たちが入ってきて、次のAKB48というのが見えてきたタイミングで引き継いだほうが、時代が変わった感じも出ると思いますし、すごく頼もしい後輩たちばかりなので、“任せたいな”っていう気持ちになりました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM