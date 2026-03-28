予算12万円で世界は歩ける？ 円安時代の今、71歳現役バックパッカーが教える「現地に潜り込む」旅の極意

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。今回の放送は、旅作家の下川裕治さんをゲストに迎えて、お届けしました。今回は、バックパッカーの達人として知られる旅作家・下川裕治さんがスタジオに登場しました。下川さんは長野県松本市生まれで、現在71歳。新聞社勤務を経て旅行作家デビューを果たし、「12万円で世界を歩く」（朝日新聞出版）をはじめ、「シニアになって、ひとり旅」（朝日新聞出版）、「70歳のバックパッカー」（産業編集センター）などを出版し、現在もアジアを中心にバスや列車を使った旅を続けています。旅行作家になった経緯について、下川さんは「ないんです」と打ち明けます。もともとは1年ほど旅に出て、帰国後に再び仕事に就くつもりだったといいます。当時は“旅行作家”という職業が一般的ではなく、「旅を書くのは有名な作家か駐在員くらいでした」と振り返ります。そうした状況のなかで生まれたのが、1990年の初著書「12万円で世界を歩く」でした。「書く場所もなかった」「書き下ろしもいいところ」という言葉の通り、旅の経験をもとに書き上げた一冊でした。タイトルにある“12万円”という予算については、下川さんいわく、現在でも「不可能な金額ではない」といいます。円安の影響はあるものの、航空券の低価格化によって実現の余地はあると説明し、「当時に比べて豊かに旅ができた」という実感もあったと語ります。バックパッカーの定義については、「特にない」としながらも、「現地の人と同じ乗り物に乗り、同じ食堂に入り、同じ宿に泊まる」ことが一つのあり方だといいます。外見的にはナップザックを背負って移動するスタイルが挙げられますが、本質については「やっていることは現地に入り込むことです」と説明しました。そんな下川さんが、旅の必需品として挙げたのは「ガムテープ」でした。壊れたナップザックや靴の応急処置、さらには破れた網戸から蚊の侵入を防ぐためなど、さまざまな場面で役立つといいます。また、荷物については「最低限のものしか持っていかない」とし、移動の際に自分で背負って歩くことを前提に、量を抑えることが重要だと語りました。一方で、旅に出る際の心境については「ワクワクしない」「心配事ばかり」と述べます。空港での乗り継ぎや荷物の扱いなど、「うまく通れるだろうか」といった不安が常にあるといいます。一人旅はそうした課題を一つひとつクリアしていく連続であり、それでも旅を続ける理由については、「病気みたいなもの」と表現します。「月に1回くらい海外に出ないと居心地が悪いんですよね」と語りました。直近ではベトナムを訪れ、今後も同地を起点にタイへ向かう予定だといいます。シニアになってからのバックパッカー旅行については、「もはや、それしかできないかもしれない」と語る一方で、「自分は普通に旅をしているつもりでも、周りからはバックパッカーの旅だと言われちゃいます」と笑顔を見せました。下川さんは、旅に出たいシニア世代への提案として「社会保障が未熟な国に行くべき」と述べます。その理由について、欧米や日本では高齢者が一人で生活できる制度が整えられているのに対し、制度が十分でない国では家族や周囲が支える文化が残っていると説明します。そのため、外から来た高齢者に対しても手助けしてくれる場面が多いといいます。具体的な地域としては東南アジアを挙げ、「近さと物価を考えれば楽なんじゃないでしょうか。高齢者に対する意識の在り方も合っている気がします」と説明します。なかでもベトナムについては、「国が伸びているときのディテールがある」としつつ、「高齢者に対してよくしてくれます」と述べました。小山が「人生最後の旅にするならどこに行きますか？」と質問すると、下川さんは「空港に行きます」と回答します。行き先を決めるのではなく、ベンチで眠り、「今までの旅がずっとよみがえってくる気がしますね」と思いを語りました。「最後は空港かな」という言葉に、これまでの旅の積み重ねが表れていました。番組では最後に、下川さんがシニア世代に向けた「旅のすすめ」の手紙も紹介されました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1