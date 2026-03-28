「お金が逃げる財布」には共通点があった!? 新年度前に「わずか3分」でできる金運デトックスとは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「財布の中に“入れたまま”はNG！ 金運を下げる3つのモノと、3分でできる運気リセット法」について解説します。4月からの新生活に向けて、身の回りの整理に追われている方も多いのではないでしょうか。実は、お部屋の掃除と同じくらい、あるいはそれ以上に「運気」の入り口となるのが、毎日持ち歩く「財布」の状態です。「なぜか出費が重なる」「お金の流れが滞っている気がする」……そんな違和感を感じているなら、あなたの財布は今、役目を終えたモノたちで溢れかえっていませんか？今回は、金運の巡りを整える「財布の浄化3分習慣」をご紹介します。レシート、期限切れのクーポン、めったに使わないポイントカード。これらが詰め込まれ、形が崩れてしまった財布は、風水の観点だけでなく、情報の解像度を下げてしまいます。財布の中が乱れていると、自分が今いくら持っているのか、何に価値を支払っているのかという感覚が鈍くなります。この無頓着さこそが、無意識のうちに浪費を招き、豊かな運気を遠ざける原因になるのです。新しい年度を迎える前に、わずか3分でできる「財布のデトックス」で、お金にとって居心地の良い空間を取り戻しましょう。まずは、財布の中身を一度すべて机の上に広げてみてください。■1年以上使っていないポイントカード■内容を確認し終えた領収書■「いつか使うかも」という期限切れの優待券これらは、あなたの財布の中で役割を終えたものです。感謝を込めて手放すか、別のカードケースへ整理しましょう。中身を厳選することで、財布に「新しい運」が入る隙間が生まれます。お金にとって財布は、英気を養うための滞在場所です。■お札の向きを揃えて「敬意」を払う→お札の向きを上下揃えるだけで、支払いの所作が美しくなり、お金を丁寧に扱う意識が芽生えます。■種類別に「序列」を作る→1,000円札、5,000円札、10,000円札と分けて収納することで、財布を開いた瞬間に脳が現在の資産状況を瞬時に把握できるようになります。乱雑さを取り除き、規律を持たせることが、金運を安定させる秘訣です。最後は、空になった財布の内側や小銭入れを、柔らかい布で軽く拭き上げます。小銭の擦れ跡や小さな埃は、日々の活動の証でもありますが、年度末には一度リセットが必要です。物理的な汚れを落とすことは、これまでの出費にまつわる執着を払い、真っさらな状態で新年度の福を迎え入れる準備となります。詰め込みすぎた中身を整理し、本来の美しいフォルムを取り戻した財布を手にすると、不思議と背筋が伸びるのを感じるはずです。持ち物を大切に扱う人の元には、それに見合う質の良い運気が集まってきます。31日の夜、あるいは穏やかな週末のひとときに、この3分習慣をぜひ取り入れてみてください。端正に整えられた財布で迎える4月は、きっとあなたの毎日をより豊かで軽やかなものにしてくれるでしょう。