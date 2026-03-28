江原啓之「いずれみんな還る」「同じ家族です」余命宣告されたペットを持つリスナーへ贈った言葉とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月22日（日）の放送では、愛するペットの病に直面し、悲しみに暮れるリスナーからのメッセージを紹介。動物たちが教えてくれる「今を生きる」ことの大切さを語り合いました。去年の年末、ペットのうさぎを病院へ連れていったところ、肺に腫瘍があることが分かりました。8歳の誕生日を迎えたばかりでした。いつかは自分よりも先にあの世へ帰ってしまう……ということは理解していたはずなのに、いざとなるとショックで、年末年始は毎日大号泣の日々でした。しかし、ある時、闘病中のうさぎの目の前で泣いていたら、「僕、まだ死んでないんですけど。頑張ってるんですけど」と言われているような気がして、なんだか急に申し訳なくなり、気持ちを切り替えようと決めました。現在は、たくさん話しかけて、たくさん美味しいものを食べさせて、お迎えの時が来たら天へ還そう……そう思いながら過ごしています。――番組パートナーの奥迫が「動物って、過去がどうだったとか、未来がどうだっていうのではなく、今を大切に生きているんです」と話すと、江原も自身の愛犬たちを思い浮かべながら、深く共感します。江原：本当にそうですね。うちは犬でしたが、やっぱりつらい。もう考えるだけでつらい。だけども、本当にまっすぐ生きているじゃない？ だから、この子の一番楽しいように生きていってくれたら良いな、って。いっぱいエナジーもくれるし、すごく幸せだけど。だけど、こういう気持ちでいられたら良いんじゃない？「たくさん美味しいものを食べさせて、お迎えの時が来たら、天へ還そう……！」っていうね。――さらに江原は、スピリチュアルな視点から“再会”についても言及しました。江原：きっとまた向こう（あの世）に行ったときにね、相談者さんがあの世に行ったときに、ピョンピョンって出てくるかも。「会いたかったよ」って。でも意外とね、「あの時、あんなことしたろ」とか言って恨み言を言われたり。「あの時、エサをケチったよな。おやつ」とかね（笑）。分からないけど。――また、江原は自身の愛犬との、言葉を超えたコミュニケーションについても明かします。江原：うちなんかも、ラジオの収録とかで東京に来るとなると（愛犬には）分かっているのね。朝から「こいつ、今日出かけるな」みたいな（笑）。で、帰るじゃない？ そうするとね、こっちがソファとか椅子に座っていると、足の甲に乗っかって寝るの。あれ、甘えなんですよね。大きいけど。「なんで人の足の上に乗るの～？」みたいなね。だけど、そこが日本犬って、ベタッとはしないの。「甘えてませんけど～」みたいな感じで、ちょっと乗っかっている。それが何とも言えないぐらい可愛いくて。――動物たちの寿命は人間より短いもの。しかし、そこから教わることは計り知れないと江原は言います。江原：彼らは人間みたいな無駄な悩みはしないもん。「昔どうだった」とか「これからどうなっちゃうんだろう」とか、今の不満とかも無い。今の中で生きている。だから逆に、悲しんでいるけれど、教わっていることのほうが多くて。でも、みんなそうやって生まれてきて、みんな同じ。それでみんな還るんだから、いずれね。同じ仲間、家族だということを思ってください。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子