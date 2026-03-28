【心理テスト】自分でも気づいていない「隠れサイコパス度」診断！ あなたの“裏の顔”は…!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「動物」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは世界で活躍する動物使いです。様々な動物と一緒に、お客様にパフォーマンスを届けています。さて、あなたは新しい動物を仲間に入れようと検討しています。次の中で、あなたが「この動物は違うな」という思うものを1つ選んでください。1． ライオン2． ゾウ3． フクロウ4． オオカミこの心理テストでわかることは、あなたの「隠れたサイコパス度」です。ここで“違う”と感じた動物は「あなたのシャドウ」、つまりは影の性格を暗示しています。違和感を覚えた動物こそ、あなたの中に潜む“裏の顔”を表しているのです。あなたは感情の人。他者の痛みに敏感で、共感力も高いでしょう。情熱的で優しいあなただからこそ、自分を消耗させてはいませんか。相手がどう思うかを優先するあまり、自分の本音を後回しにしがちかも。もう少し、自分の感情を信頼しましょう。あなたはバランスの人。感情も論理も状況に応じて使い分けられる、ある意味では生きやすいタイプです。ただその裏で、本当はどうしたいかが見えにくくなっていることがあるのでは。自分の本音と向き合う時間を、意識的に作ってみましょう。あなたは論理の人。感情に流されず、物事を構造で捉えています。その冷静さは、みんなが混乱した場面などで光るでしょう。ただ「正しいかどうか」が判断の基準になりすぎると、結果として伝わらないことも。思考より先に、相手の顔を見てみては。あなたは結果の人。プロセスより成果、共感より効率を重視します。その割り切りは、確かな推進力になるでしょう。その反面、誰かが傷ついた時に、あなたは最後まで気づかないことがありそう。もう少し感度を上げてみると、見えてくるものがあるはずです。何を優先するかは自分次第ですが、何を優先しているかは意識的でありたいものです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4